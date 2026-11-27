La ley de ludopatía sancionada este jueves por el Senado tendrá un efecto dominó en los clubes de fútbol. Si bien habrá 120 días para la reglamentación del nuevo marco regulatorio, uno de cada tres equipos de la Liga Profesional tendrá que buscar otros sponsors. Lo más probable es que pierdan dinero: en general, la industria del juego pagaba el doble o hasta el triple de lo que abonaban los auspiciantes tradicionales. La razón: más allá de los billetes involucrados, los dirigentes nunca estuvieron convencidos de asociar sus colores a aquel negocio.

Prueba de ello son los casos de Boca, Lanús y Vélez. En el caso del equipo xeneize, Jorge Amor Ameal tuvo más de una propuesta para estampar el logo de una casa de apuestas en la camiseta azul y oro. Máximo dirigente del club hasta fines de 2023, optó por dejar el pecho sin sponsor antes que firmar con un casino virtual. Aquella decisión fue aprovechada por el sponsor técnico del club, que sacó a la venta una camiseta sin auspiciante que resultó un éxito de ventas.

Camiseta de Boca con sponsor Betsson bocashop.com.ar

Como publicó LA NACION este viernes, Lanús -que siempre se jactó de escuchar a su comunidad de socios- rechazó una oferta de un sponsor relacionado al juego por 750 mil dólares al año. En su lugar, renovó con Mapei, una multinacional de los seguros, por medio millón al año. Y Vélez, por su parte, le comunicó en 2024 a Bplay, otra casa de apuestas, que no renovaría el acuerdo entre ambas partes. Su sponsor principal actual es una marca de artículos de limpieza.

¿Cuánto dinero hay en juego?

La prohibición de la difusión de las casas de apuestas y los casinos virtuales tiene un impacto mínimo de US$ 20 millones, sólo en la Liga Profesional. Es la suma aproximada de los contratos vigentes, a saber. Boca, finalmente, firmó con Betsson hasta fines de 2028: percibe entre 7 y 8 millones de dólares al año. Su rival de toda la vida, River, también cobra de la industria del juego: su sponsor actual es Betano, a cambio de US$ 6 millones. Esta casa de apuestas reemplazó a otra del mismo rubro: Codere.

Además, Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza tienen en sus camisetas el logo de SportsBet. Los de Avellaneda cobran cerca de US$ 1,2 millones por una temporada. Racing, por su parte, tiene un acuerdo con Bettson (el mismo de Boca) que le reporta alrededor de US$ 2 millones. Huracán y Argentinos Juniors firmaron en su momento con Mr. Bet, otra casa de apuestas. San Lorenzo, Rosario Central y Newell’s cuentan con casinos como sponsors. Los de Boedo firmaron a principios de marzo con Casino Buenos Aires. El convenio, a razón de US$ 800 mil por 10 meses, “triplicaba” al sponsor anterior, según informó el propio club. Los dos equipos de Rosario, en cambio, tienen a City Center.

Betano es sponsor principal del torneo de la Liga Profesional desde 2024

El negocio de las apuestas online les sirve a los clubes como ingreso extraordinario. Los acuerdos firmados superan a las ofertas de las empresas tradicionales y les permiten compensar los déficits operativos mensuales que tiene la mayoría. Traducido: gastan más de lo que ingresan.

La postura de la AFA

En octubre del año pasado, y cuando el Congreso comenzaba a discutir cambios en la ley de juego, la AFA mandó a Javier Méndez Cartier (presidente de Excursionistas y muy cercano a Claudio “Chiqui” Tapia) a defender el marco regulatorio vigente. Méndez Cartier hizo una presentación en la que enumeró a los receptores del dinero de las casas de apuestas en aquel momento: la selección (un sponsor local y tres regionales), la Liga Profesional (sponsor principal y nueve clubes), la Primera Nacional (sponsor del torneo y cinco clubes), la B Metropolitana (tres clubes), la Copa Argentina (sponsor principal) y el Consejo Federal (un auspiciante de torneo y tres clubes).

En su presentación (puede encontrarse en https://www.senado.gob.ar/micrositios/nota/23238/noticias), el joven dirigente habló de “La paradoja del remedio que enferma”: “Mientras decimos combatir el juego problemático, debilitamos a quienes ofrecen contención frente a él”. En otras palabras, defendió el rol social de los clubes, entendido como todo aquello que colabora para que los más jóvenes abandonen la calle, la droga y potenciales actividades delictivas. Para estar ahí (donde la AFA entiende que el Estado no está), los clubes necesitan recursos. Las casas de apuestas, entonces, los proveían. Hasta ahora.