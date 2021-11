Balón de Oro: los criterios de selección y cuáles fueron los elegidos del único votante argentino

Muchas críticas, mucho recelo por la votación. El séptimo Balón de Oro de Lionel Messi despertó todo tipo de discusiones. Y algunas serán interminables. La revista France Football quedó en el centro de las críticas por la designación. Para muchos el argentino no tiene los méritos suficientes como para ser considerado el mejor del mundo en este momento. Pero, ¿qué reglas se utilizan para elegir al mejor?, y ¿bajo qué criterios?

La revista informó hace algunos años que los criterios a tener en cuenta para elegir a los mejores jugadores eran tres:

Actuaciones individuales y colectivas durante el año.

Clase de jugador (incluye tanto el talento como el juego limpio).

Juicio general de la carrera del jugador.

Mucha gente cuestiona la selección de Messi y argumenta que su trayectoria no debería ser tenida en cuenta a la hora de la votación, que sólo debería analizarse el último año natural (no la temporada que termina en junio). Pues esa fundamentación es incorrecta. El punto 3 aclara que la carrera del futbolista es un elemento a considerar. Y en ese campo, seguramente también saca ventajas.

Sin embargo, la revista sugiere que esos son los criterios, pero no le exige una evaluación pormenorizada a cada uno de sus electores. Lo explica Quique Wolff, el único periodista argentino que participa en la encuesta mundial de la que forman parte 180 representantes de la prensa de todo el mundo. “No hay ningún requisito, sólo te mandan la lista de jugadores, que son 30. Vos votás de acuerdo a lo que te parece que debe ser. Te aclaran que el orden es importante por los puntos que les corresponden a cada uno”.

Quique Wolff, el único periodista argentino con facultades de votar para el Balón de Oro, el premio que otorga la revista France Football ESPN

Cada periodista elige cinco jugadores y los categoriza de 1 a 5. El primero obtiene 6 puntos y los cuatro restantes, según la posición, reciben 4, 3, 2 y 1 punto, respectivamente. Cuando se recolectan todos los votos, jugador que obtiene más puntos, gana el Balón de Oro.

Diferente es formato del Balón de Oro femenino. En ese caso se seleccionó a 50 periodistas especializados sobre 20 jugadoras.

¿Cómo se elige a los periodistas? Es por invitación. El representante argentino hasta 2019 fue Quique Sacco. Pero dejó su lugar y él recomendó a otro periodista. “Sacco me llamó para decirme que se iba a retirar y me preguntó si me interesaba tomar el lugar -explica el otro Quique, Wolff-. Presentó mi nombre ante France Football y me aceptaron. Le agradezco a la gente de la revista por tenerme en cuenta”.

El voto de los periodistas no fue informado públicamente este año, pero Wolff cuenta cuál fue el suyo. “Voté a Messi y me alegra mucho que haya sido el elegido”, dice.

¿El resto de sus elegidos? “En segundo lugar lo puse a Benzemá. Porque volvió a la selección y maneja todo el ataque de Real Madrid. A Cristiano Ronaldo lo voté como tercero. Para mí los jugadores no desaparecen de un día para el otro. Y Cristiano hizo buenas cosas en Juventus y en Manchester United. En cuarto lugar puse a Neymar, porque clasificó a Brasil para el Mundial. Siempre pienso que Neymar está para un poco más. En el quinto lugar elegí a Pedri. Lo conocí cuando jugaba en Las Palmas y tenía 15 años. En una visita que hice al club, el presidente me contó que lo habían vendido a Barcelona, que se quedaba un año más con ellos, pero me anticipó que iba a ser un crack. Así que naturalmente lo sigo desde hace mucho”.

El delantero argentino del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, llega para pronunciar un discurso después de recibir el premio Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro de Francia 2021 en el Teatro du Chatelet de París FRANCK FIFE - AFP

El ex jugador de Racing, River, Real Madrid y Las Palmas aclara su posición acerca de por qué no consideró a Lewandowski: “Lo hubiera votado en 2020, pero no me pareció que debía estar esta vez”. Y argumenta que la Copa América no fue la razón principal por la que se decantó por Messi, más allá de las polémicas. “Si Messi no hubiese ganado el título lo votaba igual. Es el mejor y no tengo dudas con eso. Muchos, y no digo sólo en la Argentina, en todo el mundo, siguen con esa tontería de que si sos segundo no podés ganar un premio. Messi salió segundo en Brasil y lo mataron. El tercero juega un día antes y festeja. Y el que sale segundo nunca puede festejar. No tiene sentido. Si en mi carrera como futbolista me decían que iba a salir segundo en todos los torneos lo firmaba”.

Y para validar la importancia de lo deportivo por sobre los resultados, recordó un caso emblemático: “Cruyff nunca fue campeón del mundo y ganó tres veces el Balón de Oro. ¿Quién puede decir que no lo merecía?”.