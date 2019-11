Barcelona-Borussia Dortmund, por la Champions League: horario, TV y formaciones

Champions League | Fase de grupos Sin Comienzo P Barcelona P Borussia Dortmund

Barcelona recibe a Borussia Dortmund en busca de su pasaporte a los octavos de final de la Champions League y despejar las dudas que siguen empañando su juego, pese a sus buenos resultados. El partido se juega desde las 17 horas de Argentina y es televisado por ESPN 2.

Líder del grupo F con un punto de ventaja sobre su rival del miércoles, el equipo dirigido por Ernesto Valverde aseguraría con una victoria su pase a la siguiente fase del torneo continental como primero de grupo. "En casa somos fuertes y, desde luego, el premio es enorme", afirmó este martes en rueda de prensa su entrenador.

Al equipo azulgrana también le valdría para pasar que Inter pierda ante Slavia Praga en el otro partido de la llave, o que ambos encuentros finalizaran con empate, pero un triunfo se perfila como la mejor opción para no depender de otros y borrar dudas. El juego de Barcelona no termina de convencer esta temporada, pese a sus buenos resultados tanto en el campeonato doméstico, donde es líder, como en Europa.

El foco sigue puesto en el ataque, donde el fichaje estrella, Antoine Griezmann, aún no conecta con sus dos compañeros de ataque, Luis Suárez y el capitán Leo Messi. "Trato de aprender y de entender cómo juegan mis compañeros. Todos son nuevos para mí. Aún no controlo las carreras de Suárez, Messi o Dembelé. Trato de entenderlo lo más rápido posible porque el equipo me necesita, pero a veces es difícil", dijo Griezmann en una entrevista con la UEFA.

El resultado de este desajuste es una sequía de goles en Liga de Campeones, donde el Barça sólo ha marcado cuatro tantos en cuatro partidos, de los que dos acabó con empate 0-0, el último frente al Slavia el 5 de noviembre pasado en el Camp Nou.

Pero, las dudas para el encuentro no se quedan solo en la delantera, sino que el técnico Ernesto Valverde tiene que lidiar también con sus bajas en defensa. Con Jordi Alba y Nelson Semedo lesionados, y Gerard Piqué sancionado, el entrenador probablemente tendrá que alinear en la defensa a Clément Lenglet y a Samuel Umtiti, a quien las lesiones apenas han dejado jugar tres partidos esta temporada.

El encuentro podría ser una oportunidad para Junior Firpo, fichado para cubrir la banda izquierda en ausencia de Jordi Alba, pero apenas utilizado por Valverde.

Por su parte, a Borussia Dortmund, el empate en la Bundesliga del fin de semana contra el colista Paderborn, tras un humillante derrota 4-0 contra el Bayern de Múnich, ha dejado muy tocado al cuadro aleman, que ha caído al sexto puesto de la clasificación.

La victoria es imprescindible tanto para su pase a octavos de la Champions, que sería automático, como para calmar los ánimos y salvar a su técnico.

No lo tendrá fácil el Dortmund que llega con las bajas sensibles del mediocampista Thomas Delaney y del delantero español Paco Alcácer, aunque sigue en plena forma Achraf Hakimi, autor de dos dobletes en Europa.

Probables formaciones:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Clement Lenglet, Sanuel Umtiti y Junior Firpo; Sergio Busquets, Frenkie De Jong y Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann u Ousmane. DT: Ernesto Valverde.

Ter Stegen; Sergi Roberto, Clement Lenglet, Sanuel Umtiti y Junior Firpo; Sergio Busquets, Frenkie De Jong y Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann u Ousmane. Ernesto Valverde. Borussia Dortmund: Roman Bürki; Achraf Hakimi, Mats Hummels, Manuel Akanji y Raphael Guerreiro; Axel Witsel; Jadon Sancho, Marco Reus, Julian Brandt y Thorgan Hazard; Mario Gotze. DT: Lucien Favre.

Roman Bürki; Achraf Hakimi, Mats Hummels, Manuel Akanji y Raphael Guerreiro; Axel Witsel; Jadon Sancho, Marco Reus, Julian Brandt y Thorgan Hazard; Mario Gotze. Lucien Favre. Hora: 17

17 TV: ESPN 2

ESPN 2 Árbitro: Clément Turpin, de Francia

Clément Turpin, de Francia Estadio: Camp Nou