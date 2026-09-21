Barcelona, el equipo lleva el gol en la sangre, es un fenómeno global y quiere conquistar el mundo (ahora sin Messi)

Antes con el gran Robert Lewandowski, un señor 9. En el medio no pudo ser con Julián Alvarez, el 9 que entró en conflicto con Atlético de Madrid para cumplir su “sueño”. Ahora es con Raphinha como falso 9. Los números de Hansi Flick al frente de Barcelona continúan dejando registros destacados. El técnico alemán ha alcanzado las 96 victorias en sus primeros 125 partidos oficiales. Pero el punto está en los goles, ya que anotó 359. El DT saca las palomas a volar, ataca a más no poder y asume riesgos. No sólo se trata de ganar, sino de ganar marcando la mayor cantidad de goles posibles. “No quiero batir récords, quiero ganar partidos”, había afirmado el entrenador azulgrana hace puñado de días, antes del 7-2 ante Racing de Santander. Y después de ese festejo vino también un 3-1 como visitante de Sevilla, el último sábado. Flick no se marea y dice que quiere seguir subiendo.

-¿Cómo se consigue que un equipo que está ganando 7-2 presione bien arriba, todos, incluso hasta el final del partido?

-Esta es nuestra mentalidad. Es como queremos jugar: cuando perdemos la pelota, tenemos que presionar para recuperarlo rápido. No ‘un’ jugador. No ‘dos’ jugadores. Todos. Y todos juntos. Y lo hicieron, lo hacen. Es genial verlo cómo lo hacen.

Hansi Flick le da indicaciones a Lamine Yamal en el partido del sábado, éxito de Barcelona ante Sevilla por 3-1 Jose Breton - AP

Flick primero se identifica con sus futbolistas, luego con el equipo y finalmente con el resultado. “Es genial verlos”, dice. Ocho triunfos en ocho partidos oficiales y 36 goles a favor. El Barcelona de Hansi Flick no solo ha arrancado la temporada con paso firme, sino que quiere reescribir la historia. Se han marcado 31 tantos en las siete primeras jornadas de la Liga española, un promedio bestial de 4,4 tantos por cotejo, “un registro que convierte este arranque en el más goleador de la historia del club en este tramo de la competición”, señala Mundo Deportivo. ¿Hubo equipos más ofensivos? Quizás sí, pero mientras muchos ponen la lupa en la posesión, en las transiciones, en la presión, en las pelotas paradas, en la personalidad para defender mano a mano, este equipo trata de juntar todas las piezas en un mismo partido.

Hasta ahora, los ‘chicos’ de Flick lograron el mejor arranque en el certamen local, que estaba fijado en seis victorias consecutivas, una barrera que el Barcelona había alcanzado en tres ocasiones: en la temporada 1929/30, con James Bellamy; en la 1960/61, bajo las órdenes de Ljubisa Brocic; y, más recientemente, en la 2018/19, con Ernesto Valverde al frente del equipo. “Me quedo con cada punto que conseguimos. Nos da confianza y eso se nota en el campo. Lo importante es la dinámica, la intensidad que tenemos en nuestro juego. Todos están involucrados... para mí, cómo trabajamos juntos como equipo es crucial”, indicó Flick.

Desde la llegada del técnico alemán, en mayo de 2024, el conjunto azulgrana ha marcado 359 goles en 125 partidos oficiales, con una media de 2,8 tantos por encuentro. Una cifra que explica en buena medida el espectacular inicio de temporada y que mantiene la línea de un Barça que alcanzó los 300 goles con Flick en apenas 107 encuentros. Un registro que sitúa a Flick, según los datos del periodista Anderson Manjarres, por encima de los promedios goleadores de técnicos históricos como Johan Cruyff (2,02), Frank Rijkaard (1,90) y Pep Guardiola (2,58). Una voracidad ofensiva que convierte al alemán en uno de los entrenadores más destacados de la historia reciente del banco azulgrana.

El hat-trick de Raphinha ante Sevilla

Más del DT alemán, en una charla con los periodistas en la conferencia de prensa:

-¿Te asusta tener al equipo en este nivel?

-No. Tomo cada punto obtenido como lo que es. Que vivamos este momento nos da confianza, pero también es importante como terminemos la temporada, no sólo el comienzo. Lo más importante es la dinámica y la intensidad que tenemos en el juego. Y todos los jugadores están incluidos, todos… la presión colectiva, como marcaba antes, y que sea con todos. Eso es crucial.

-¿Es el Barcelona más equilibrado y el que más le gusta, con respecto a los anteriores?

-No es tan fácil comparar y no me gusta hacerlo porque también admiré cosas que hicieron mis equipos en las dos temporadas anteriores. Ganamos 5 títulos juntos y no fue el final, estamos aquí para ganar más. Ese es nuestro objetivo, pero todos saben que esto lleva trabajo y tenemos que trabajar duro.

-¿Hay algo que haga especial a este equipo más allá de los goles?

-El estilo de juego es genial, la calidad de jugadores es genial, y todos los hinchas están de acuerdo con eso en el estadio, les gusta… pero ¿Cuántos juegos tenemos hechos? ¿6? ¿7? Sabemos que es el primer paso, estamos felices, pero el camino es largo. No pensamos en el final, estamos pensando en el ‘ahora’.

Barcelona ante Sevilla, con casi todo el equipo en campo rival

La mayoría de los flashes pueden ser para Raphinha y Lamine Yamal, con 12 y 7 anotaciones, respectivamente, pero también llegan al gol Fermín López, Adeyemi, Xavi Espart, Gabriel Jesus, además de João Cancelo, que arranca como lateral izquierdo y puede terminar como un 10, rematando desde afuera y anotando golazos. Si el equipo titular ante Sevilla tuvo a Livakovic; Eric García, Cubarsí, Christensen y Joao Cancelo; Fermín, Rodri (uno de los pases del último mercado) y Pedri; Yamal, Raphinha y Antony Gordon (con cuatro asistencias, al igual que Yamal), en el recambio aparecieron también, además de los mencionados, Marc Bernal, Dani Olmo, Gerard Martín y Karim Adeyemi.

Flick ubica ahora a Raphinha como falso 9, como antes supo hacer Lionel Messi con Guardiola. El DT alemán insiste con Yamal en la posición donde también jugó Messi (extremo zurdo pero partiendo desde la derecha), Adeyemi, Gordon- para atacar la profundidad a la velocidad, sumado a una intensidad en la recuperación del balón ante la pérdida –como logra hacer muy bien el PSG de Luis Enrique- y que juega casi siempre en campo rival: un equipo que no solo ataca rápido, también roba rápido y arriba. “Pero Gordon, Adeyemi y Olmo también pueden llegar al gol, así como Fermín. Tenemos varias opciones (en ataque)”, afirmó Flick. Más allá de Gabriel Jesús, el 9 que sí llegó, la fórmula se mantiene con Raphinha como falso 9. Yamal suele terminar como 10. Ante Sevilla, Lamine remató a una velocidad de 115 km/h para hacer rebotar la pelota en el palo derecho del arquero. Sale fuego del ataque culé.

Gol de Lamine Yamal a Levante, el 13 de septiembre de 2026 JOSE JORDAN - AFP

Hasta Diego Simeone, DT de Atlético de Madrid, elogió a Barcelona: “Son los mejores. Juegan bárbaro, parece que juegan un deporte diferente al que jugamos nosotros. No tenían nueve y de repente apareció Raphinha que lleva doce goles en siete partidos y Lamine Yamal creo que lleva siete. Los números son increíbles”, dijo el Cholo en declaraciones a ESPN tras vencer a Real Madrid, y agregó: “Es un equipo que te presiona en tu campo tuyo, te quitan tiempo, y no tienen miedo de arriesgar y de recibir un gol porque parece que reciben un gol y es peor. Son mejores en este momento, el mejor equipo de la Liga por lo que está mostrando”.

Raphinha marcó 14 goles en ocho partidos oficiales en este inicio de temporada, 12 de ellos en los primeros siete partidos de LaLiga. Superó con su racha goleadora el mejor arranque de una leyenda como Lionel Messi y sólo lo superan Cristiano Ronaldo con 13 tantos en los mismos partidos ligueros en la temporada 2014/2015 y más atrás, Esteban Echevarría con 14 aciertos con Oviedo, en la temporada 1943/1944.

Ante Sevilla, Barcelona tuvo el 70% de la posesión, dio de manera correcta 581 de los 644 pases que intentó el equipo, pero sobre todo es para destacar la eficacia en los pases en el último tercio de la cancha (142 de 169, el 84%), donde más velozmente se debe resolver y más piernas rivales hay que gambetear o dejar en el camino con una entrega filtrada. Raphinha apenas hizo 23 pases, su participación puede ser más letal que vistosa (o ambas ofrecerse al mismo nivel); Pau Cubarsí completó de manera correcta 90 de 97 pases y el equipo tuvo un promedio de goles esperados de 3,47. La variable “xG” calcula cuántos goles debería haber marcado un equipo en función del número y la calidad de los disparos realizados. En el caso de Barcelona ante Sevilla, fueron 24 los remates, de los cuales 7 de ellos fueron en dirección al arco. Es un equipo que, por ahora, se anima a desafiar hasta las estadísticas.

Después de la victoria más aplastante del Barcelona en la temporada, Raphinha manifestó que los jugadores azulgranas tienen hambre de goles y seguirán presionando para conseguir más. “Nosotros tenemos la mentalidad de que, siempre que podamos, tenemos que buscar más goles, generar más chances de gol y se nota en el campo”, afirmó Raphiha. “Estamos mucho mejor posicionados para hacer goles y así lo tenemos todo para estar ahí en el top”.

Y agrega el brasileño: “Estás en el sitio donde estaba sólo Lewandowski. Si no marcas goles, la gente te juzga por eso. Tenía un poco de dudas por eso de jugar ahí y también por jugar de espaldas, pero, al final, creo que lo estoy haciendo bien y me ha gustado”, relató el brasileño en una entrevista con la radio RAC1. “Siempre es importante pensar que necesitas mejorar en algo. Nunca te voy a decir que estoy bien o que estoy en el mejor nivel, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo”, comentó Raphinha, y agregó: “Seguramente puedo dar algo más por el equipo que lo que estoy dando. Estoy contento por los goles y por las victorias, que es lo más importante”.

Karim Adeyemi, segundo desde la derecha, celebra su gol a Levante; lo felicitan Fermín, Olmo y Raphinha Alberto Saiz - AP

¿Qué opina Flick del momento de Raphinha? “Está jugando de manera fantástica, a otro nivel, es increíble. Cuando está así, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo. Después de estos números en estos ocho partidos, está muy feliz de jugar como número nueve. Tiene ese hambre, esa intensidad y esa predisposición para iniciar la presión como queremos. No solo está en un momento muy top de cara al arco rival, también hace un gran trabajo defensivo. Es quien da el primer paso en la presión y quien provoca que los otros le sigan”, explicó el DT, que además lo valora como capitán del equipo: “Cuando ves como conecta con los aficionados, con el equipo... Creo que es el capitán perfecto para este equipo, para este club”. Barcelona no depende sólo de su goleador (y capitán), pero lo aprovecha en su estado de gracia.

¿Cuál es el objetivo de Barcelona? El principal, levantar la Champions League, que no gana desde 2015, pero Flick recordó que el presidente azulgrana Joan Laporta también quiere una tercera Liga consecutiva. “Hablé con hinchas, con la gente en Barcelona; este año tenemos que ganar la Champions League y, por supuesto, este es un sueño para nosotros, este es nuestro objetivo”, aseguró el DT, que agregó: “Nosotros atacamos y buscaremos más. El presidente también dijo que LaLiga también es importante, y ganar LaLiga tres veces seguidas sería increíble. Si cambiamos algo de esta actitud no estaremos yendo en la dirección correcta y eso es lo que no queremos”, afirmó.

Flick se abraza con Raphinha, su As de espadas en este Barcelona Joan Monfort - AP

El equipo sigue haciendo goles y pretende ir por más récords. En sus dos primeras temporadas al frente del Barça, Hansi Flick ya había demostrado la capacidad goleadora de sus equipos en las primeras siete jornadas, pero este curso ha aumentado de forma considerable sus cifras, como señala Mundo Deportivo. En la 2024/25 (primer año del alemán) el conjunto azulgrana marcó 22 goles en este tramo, mientras que en la 2025/26 alcanzó los 21 tantos. Ahora, en su tercera temporada, el Barça ha dado un paso más y ha elevado la cifra hasta los 31 goles, nueve más que en su primer curso y diez más que en el segundo.

Barcelona sabe que, más allá de este efecto global que está generando con la cantidad de goles que hace por partido, necesita revalidarlo cuando empiecen los cruces importantes, tanto en LaLiga como en la Champions, la que no consigue desde 2015, con Messi, Neymar, Luis Suárez y Pep Guardiola. “Siempre es bueno tener un gran comienzo, pero lo importante es tener un gran final, en eso es donde tenemos que trabajar y lo haremos. Creo que estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo”, cuenta el DT alemán sabiendo que, para llegar alto, habrá que mantener la cuota goleadora.