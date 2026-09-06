Barcelona goleó 5-0 a Valencia con show de Lamine Yamal y Fermín López: único equipo en ganar los 12 puntos

Barcelona, repleto de recientes campeones del mundo en su formación inicial, se armó un festival en Valencia, al que arrolló por 5-0 para ratificar un inicio de liga española implacable, siendo el único equipo con puntaje perfecto en las primeras cuatro jornadas en las que ya anotó un total de 17 goles y recibió apenas dos. Una defensa de título que inició con seriedad, fluidez, disfrute y motivación de cara al gran objetivo que inicia el miércoles, la Champions League.

Una goleada que se construyó, literalmente, de inicio a fin. Marcó las claras diferencias que existen desde hace tiempo con el conjunto che, de gran crisis institucional. Y una jornada marcada por los estrenos de Rodri como titular y del brasileño Gabriel Jesús con la camiseta blaugrana ingresando desde el banco en los últimos nueve minutos.

Lamine Yamal fue protagonista en un concierto de varios músicos, anotó un doblete y le anularon otro por un fuera de juego. JOSE JORDAN - AFP

También por un Lamine Yamal que fue figura tras haber sembrado la duda el sábado, día en el que practicó diferenciado por un golpe. No la absoluta, porque en este Barça, en el que también se lucieron Fermín López, Rodri, Pedri y el ingresado Dani Olmo, es difícil remarcar a uno por sobre el resto.

Sin embargo, con su pronta pincelada se abrió el encuentro. Al quinto minuto, Fermín lo puso a correr en el área y Yamal definió de cachetada por encima del macedonio Stole Dimitrievski. Enseguida le anularían el doblete por su posición adelantada, detectada vía VAR, lo cual -de todas maneras- anunciaba la función peligrosa que se venía del 10. Fue el volante que lo asistió el que estiró la ventaja, a los 22 minutos, con un zurdazo abierto a un palo. Con el 2-0, el equipo del alemán Hansi Flick se iría al descanso, aunque al reanudarse el encuentro no tardaría mucho en ir moldeando la goleada.

El ya tradicional festejo que comparten las dos fijas en el ataque que tiene Hansi Flick: Raphinha y Lamine se divierten en un Barcelona que no frena su poder de fuego. Alberto Saiz - AP

Porque a los 4 minutos, Lamine soltó el pase por la derecha para que el desborde fuera del propio López, que volvió a asistir, esta vez con un pase raso para que Raphinha sólo tuviera que empujarla debajo del arco.

“Aunque vayamos con ventaja de dos o tres goles, siempre queremos más. Meter tantos goles y, a la vez, dejar tu portería a cero, es señal de que no nos relajamos como equipo. Tanto atrás como adelante hay mucha polivalencia. Esto provoca un efecto sorpresa en el rival. Vamos variando durante un mismo partido”, analizó el zaguero Gerard Martín tras el partido. Eso fue lo que ocurrió tras el tanto del brasileño: un poste privó otro gol de Fermín y el travesaño le impidió a Rodri su primer gol.

Raphinha aportó su gol, el tercero del equipo, y volvió a hacer el festejo del Hombre Araña: es el goleador de la liga española, con seis en cuatro encuentros. JOSE JORDAN - AFP

Por eso, recién a los 33 llegaría el cuarto. Obra de Pedri, que combinó con Olmo una pared en la zona de peligro y definió desde dentro del área con un remate cruzado exquisito. El quinto, cinco minutos después, conformaría el doblete de Yamal y la segunda asistencia de Olmo: tras una jugada creativa, el último filtró para que el extremo definiera con un potente zurdazo el mano a mano con el arquero y pusiera el moño.

“Tenemos todo el hambre: vamos por todos los títulos”, declaró convencido Pedri, que desestimó la incompatibilidad que algunos ven con Rodri: “Siempre se dice que no funcionamos juntos, pero lo cierto es que es muy cómodo jugar con él. Nos vamos a entender muy bien”. A su vez, agradeció la ovación que le dedicaron los presentes en el estadio Mestalla al ser reemplazado: “Es de agradecer que te aplaudan en un campo rival, eso es muy bonito. Le deseo suerte esta temporada a Valencia. Nunca es fácil jugar un partido aquí aunque se diga lo contrario, le damos mucha importancia a este resultado”.

La goleada de Barcelona en Mestalla

Por su parte, Flick transmitió el mismo mensaje de Pedri. “Puede ver hambre en mis jugadores, a pesar que muchos son campeones del mundo. Hicimos un partido fantástico, controlamos el juego, generamos espacios y marcamos, pero no fue un partido perfecto. Siempre tienes cosas a mejorar. Para mí sólo son tres puntos”, manifestó el técnico.

Valencia sufrió su tercera derrota consecutiva y muchos de sus aficionados se congregaron fuera del estadio para protestar contra el dueño del club, Peter Lim. Barcelona lidera en solitario y llega con el ánimo en alza al debut de Champions ante Feyenoord, el miércoles, en el Camp Nou.