El gol contra Boca que le anularon a Gimnasia en Mendoza: líneas discutibles y polémica inzanjable

Boca sufrió durante buena parte del segundo tiempo los embates de Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, que salió a jugar esa etapa con determinación para igualar tras irse al descanso cayendo por 2-1. Entre varios acercamientos al arco defendido por Álvaro Montero, llegó un tiro libre desde un costado que encontró en el área una definición de Ignacio Sabatini, para su segundo tanto, a los 26 minutos. El Lobo mendocino lo celebró, pero cuando se disponía a reanudar el encuentro, en el banco de suplentes del club visitante exigían anular el tanto por fuera de juego. Tras varios minutos de revisión y una imagen que dejaba abierta la discusión, el árbitro Darío Herrera comunicó la decisión de anularlo informada desde la cabina.

La fecha 8 del torneo Clausura ya tenía una gran controversia. Con una única cámara y más allá del trazado de líneas que brindó el equipo arbitral a la transmisión, no se detecta una clara posición adelantada del delantero. La ubicación de Nicolás Figal y la del ingresado Facundo Herrera en el retroceso, distanciados de Sabatini, mantienen la duda sobre lo sancionado.

NO SUMA SU DOBLETE: Sabatini estaba adelantado y no cuenta el empate de Gimnasia (M) vs. Boca.



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Principalmente porque, para la línea roja, se tomó como referencia correctamente la parte del cuerpo más avanzada del atacante, el hombro izquierdo, pero la línea azul que marca el último defensor boquense se posó sobre Figal, y no quedó claro qué parte del cuerpo fue la detectada claramente por detrás de Sabatini. Como sea, queda claro que las herramientas utilizadas no bastan para que la tecnología aporte evidencias incontrastables.

Apenas conectó el centro Ignacio Sabatini y convirtió, Boca reclamó por fuera de juego, pero el juez de línea no levantó la bandera; desde la cabina VAR trazaron líneas no muy claras y anularon el tanto. Marcelo Aguilar - LA NACION

Desde el VAR se anuló la acción, pero eso no apagó el ímpetu del anfitrión, que siguió yendo en pos del empate. Se mantuvo a tiro por las oportunidades que no aprovechó Boca pese a los espacios que dejó Gimnasia, y tanto ir tuvo su recompensa en el tercer minuto adicional, con un gol de Esteban Fernández: 2-2. Quedó flotando entre los hinchas mendocinos la duda de qué habría pasado si el empate hubiera llegado antes, en esa jugada de resolución tan fina.

A la hora de las declaraciones, Darío Franco, el entrenador del Blanquinegro, no se detuvo en la polémica sino en el gran rendimiento de sus dirigidos. “Nuestra opinión es que Gimnasia debió ganar. Superamos al rival de principio a fin en actitud, intensidad, posesión y situaciones de gol”, sostuvo el cordobés.

¡ASÍ SE FESTEJA UN EMPATE AGÓNICO! Darío Franco gritó con todo el 2-2 en una de las últimas de Esteban Fernández para Gimnasia de Mendoza vs. Boca por la fecha 8 del #TorneoClausura. pic.twitter.com/lVfi1OumZC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

“El equipo tuvo mucha personalidad y ganas de ir a buscar jugando al fútbol. No hace falta decir lo que es Boca hoy, pero realmente creo que lo superamos. Los chicos tienen mucha confianza, salen a proponer y siempre piensan en jugar bien al fútbol”, valoró Franco, muy conforme con la producción de los suyos, entre quienes no estuvo el máximo goleador del campeonato, Agustín Módica.

En tanto, a Rodolfo Arruabarrena le consultaron por el triunfo que a Boca se le escapó sobre el final. “Hemos hecho un rendimiento correcto. Fue un partido entretenido, con situaciones de gol en ambos lados. Pero en los últimos tres o cuatro minutos no podemos perder dos puntos importantes. Tiene que servirnos de enseñanza, aprendizaje y experiencia que, en este nivel, ceder campo y cometer errores pueden llevar a un empate o a perder un partido. Hay que tener cuidado”, lanzó el Vasco, cabizbajo por un resultado frustrante tres días antes del primer cruce con São Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Disgustado se retiró del campo de juego Rodolfo Arruabarrena, luego de que Boca perdiera dos puntos por el 2-2 establecido a falta de tres minutos en Mendoza. Marcelo Aguilar - LA NACION

“Perdimos dos puntos importantes que necesitábamos. Por eso el ánimo en el vestuario no es el mejor. Fue un empate con sabor a derrota”, admitió el director técnico, que tuvo en la conferencia de prensa el mismo semblante con el que se retiró de la cancha su equipo.