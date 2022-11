Barcelona: por qué Gerard Piqué decidió retirarse a mitad de temporada (y sorprendió a todos)

escuchar

Sorpresa. Esa es la palabra que define al día después del anuncio del retiro de Gerard Piqué, histórico capitán de Barcelona. El zaguero central colgará los botines este sábado, ante Almería (equipo en el que juega el argentino Lucas Robertone, ex Vélez) y luego acompañará al plantel a Pamplona para jugar frente a Osasuna. El ex futbolista de Manchester United, de 35 años, perdonará al club azulgrana 18 meses de contrato, que además le servirán a la entidad presidida por Joan Laporta para alivianar su masa salarial y cumplir sin tantos contratiempos con el Fair Play Financiero que manda LaLiga.

La prensa catalana reporta este viernes que la comisión directiva llevaba negociando “desde hacía meses” una rebaja salarial del capitán. O incluso su salida del primer equipo. En mayo, el entrenador Xavi Hernández (contemporáneo de Piqué y compañero suyo en la época dorada del equipo) le había comunicado que lo mejor era buscarse club: empezaría la temporada último entre los defensores centrales del plantel. La llegada del francés Jules Koundé desde Sevilla no hizo sino empeorar la situación. Piqué, sin embargo, estaba convencido de que torcería la preferencia del entrenador y terminaría jugando, según informa La Vanguardia.

Y Piqué jugó. Pero lo hizo mal y fue uno de los grandes responsables del mal partido defensivo contra Inter, de Milán, que terminaría por condicionar el futuro de Barcelona en la Champions League. Antes de ese partido, la junta directiva del club había emprendido contra los capitanes (Piqué entre ellos) y los acusó de no querer rebajarse el sueldo pese a la crítica economía de club post-pandemia. El artículo de La Vanguardia infiere que aquél fue el punto de inflexión en su relación con el club de toda su vida; su casa. Los silbidos que recibió por parte de algunos hinchas en el encuentro posterior ante Villarreal tampoco contribuyeron a que el futbolista reviera su decisión. Sentía que debía irse.

El anuncio, a través de un video en redes sociales, sorprendió a toda la dirigencia. Nadie esperaba que el jugador, más acostumbrado a hablar en streams con su amigo Ibai Llanos que en redes tras su conflictivo divorcio de la cantante colombiana Shakira, comunicara una decisión trascendental a través de Twitter. Pero hay más: “Volveré”, dice Piqué, en abierto desafío a los actuales dirigentes. Para sumar más leña al fuego, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaró este viernes que “sin dudas” el ahora exfutbolista será presidente de Barcelona algún día.

A los 35 años, Gerard Piqué se despedirá este sábado del Camp Nou y del fútbol profesional

“Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo”, asegura Piqué en el video-despedida. Y agrega: “He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será”. Según La Vanguardia, el presidente Laporta supo de la decisión del quinto futbolista con más partidos (615) en Barcelona este mismo jueves. Se especula con que ambos brinden una conferencia de prensa la próxima semana.

Xavi: “Hay que valorarlo por lo que es: una leyenda del club”

El retiro de Piqué monopolizó las consultas al entrenador Xavi Hernández en la previa del partido ante Almería, que se disputará este sábado en el Camp Nou. El DT azulgrana no ahorró elogios para su ex compañero: “He sido siempre muy sincero con él. Gerard ha sido un ejemplo, siempre entrenando al máximo y con una buena cara. Las circunstancias han decidido el final de su trayectoria como futbolista. Seguramente he tenido un peso importante en su decisión. He mirado lo mejor para el equipo y la institución. He creído que tenía que jugar otro a Gerard. Ha sido duro, pero he de tomar decisiones”, se defendió Xavi.

El entrenador continuó hablando sobre Piqué: “Es valiente, competitivo, no tiene complejos. Tiene una capacidad intelectual muy alta. Ha sido un buen compañero y capitán. Nada que reprocharle, cuando ha jugado nos ha ayudado. No es una liberación que se marche. Si hubiese seguido nos habría ayudado”, afirmó. Pero el futbolista dijo basta y no seguirá. Este viernes, el zaguero central participó del entrenamiento con sus compañeros en el Camp Nou: era una fecha especial, ya que el plantel se sacó la foto oficial para la temporada 22-23. La última en la que Piqué se vestirá de corto.

