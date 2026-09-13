Barcelona venció a Levante 4-2 con dos festejos de Yamal y tiene un promedio de 4,2 goles por partido

Lamine Yamal marcó dos goles y Barcelona siguió con su inicio perfecto de temporada tras imponerse por 4-2 ‌a Levante en un partido intenso ⁠de LaLiga de España disputado este domingo en Valencia. Xavi Espart y Karim Adeyemi también marcaron para el vencedor, que se sitúa en lo más alto de ​la tabla de posiciones de ⁠LaLiga con ⁠cinco victorias en cinco partidos, tres puntos por delante del Real Madrid. Lo más destacado es que Barcelona lleva un promedio de 4,2 goles por partido en el torneo local (21 en 5 fechas), aunque es algo que se potencia cada vez más desde la llegada del entrenador Flick.

Barcelona se adelantó a los ​cinco minutos, cuando una hábil jugada a un toque terminó con un disparo de Espart, de ‌19 años, desde el borde del área que, tras un ligero ​desvío, se metió en el arco, suponiendo su ​primer gol en la máxima categoría.

El gol de penal de Yamal JOSE JORDAN - AFP

El equipo de Flick siguió dominando la posesión y aumentó su ventaja en el minuto 19. Raphinha controló con maestría un pase en profundidad de Fermín López como wing izquierdo y encontró a Lamine, desmarcado en el centro del área, para que rematara al arco casi sin oposición.

El Levante se repuso tras sus dificultades iniciales, ejerciendo a su vez cierta ​presión, y, a pesar de no crear ocasiones claras, terminó la primera etapa con seis disparos al arco frente a los tres del Barcelona.

Roger Brugue, de Levante, le puso suspenso al partido con el descuento 2-3 Alberto Saiz - AP

Gerard Martín, que corría con cierta dificultad, fue blanco de los delanteros de Levante, y el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, lo sustituyó en el descanso por Andreas Christensen.

Aissa ‌Mandi le cometió un penal a Lamine a los 42 segundos de la reanudación. El extremo culé marcó el lanzamiento desde los 12 pasos para completar su tercer doblete en tres partidos de LaLiga y frustrar la creciente confianza del Levante en que podía remontar el partido.

El Levante estuvo a punto de marcar a la hora de juego, cuando Víctor García superó al arquero Joan García, pero un bloqueo parcial de Pau Cubarsi y un despeje de ‌Christensen sobre la línea de gol se combinaron para evitar el gol.

La sociedad Lamine Yamal-Raphinha, con mucho para dar todavía en Barcelona Maciej Rogowski - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Un pase inconveniente de Espart en el ⁠minuto 79 permitió al Levante recortar distancias: el delantero Iván Romero gambeteó a Joan García antes de enviar ‌el balón a la red.

Nueve minutos más tarde, Roger Brugue se ⁠abrió paso entre varias piernas del Barcelona para reducir la diferencia a un solo ⁠gol, en un momento en que lo que parecía una cómoda victoria rival amenazaba con convertirse en una heroica remontada del Levante.

Sin embargo, una carrera de Adeyemi y su inteligente remate en el tercer minuto de descuento acabaron con las esperanzas de los locales de conseguir el empate. No obstante, la hinchada local mostró su reconocimiento por ‌el espíritu de lucha demostrado por su equipo, coreando “Levante” ​mientras el alemán celebraba su gol.

Lo mejor del partido

A pesar de su tropiezo en los últimos momentos del partido, Barcelona se aseguró su sexta victoria consecutiva en todas las competencias, con la sólida actuación de Rodri en el centro del campo y el incansable esfuerzo del capitán Raphinha como ‌piezas clave de su éxito.

“Hay muchos partidos en este comienzo. No es que estemos en nuestro top”, comentó el técnico azulgrana Hansi Flick. “Parece todo muy fácil, pero tenemos que luchar y para sobrevivir a estos partidos debemos mejorar... con este resultado estoy feliz”. Y agregó: “Tuvimos un gran comienzo, pero luego decaimos un poco. Necesitábamos jugar con más calma”.

Reuters y AP