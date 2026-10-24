Barcelona vs. Real Madrid, Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Barcelona y Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de la Liga de España se disputará este domingo 25 de octubre a las 17.00 h en el estadio Spotify Camp Nou, ubicado en la ciudad de Barcelona.

El presente de ambos equipos

Barcelona llega al clásico con el ánimo en alza tras haber conseguido una contundente victoria por 5-2 frente a Real Betis en su presentación anterior. Por su parte, el Real Madrid también arriba con confianza luego de imponerse ante Sevilla con una goleada por 4-1, manteniendo el ritmo competitivo en la parte alta de la tabla de posiciones.

Estadísticas del clásico

El duelo enfrenta a dos de los equipos con mayor capacidad ofensiva del certamen, tal como lo demostraron en sus recientes victorias donde ambos superaron los cuatro goles marcados. La historia de enfrentamientos en el Spotify Camp Nou suele ser determinante para el desarrollo del torneo, con ambos conjuntos buscando imponer su estilo de juego en un escenario que históricamente exige el máximo rendimiento a sus protagonistas.

Lo que está en juego

Más allá de la rivalidad histórica, los puntos en disputa en esta jornada 10 son fundamentales para consolidar las aspiraciones al título. Un triunfo permitiría al ganador tomar impulso en la tabla de posiciones de la Liga de España, mientras que una derrota obligaría al equipo caído a reajustar sus objetivos en la lucha por el campeonato ante el resto de los competidores.

Todo lo que hay que saber

Barcelona vs. Real Madrid

Hora: las 17.00 h

Partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.