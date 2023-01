Barcelona: Xavi se refirió con asombro a la gravísima acusación que pesa sobre Dani Alves

escuchar

El técnico de Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este sábado encontrarse “en estado de shock” tras la entrada en prisión de su excompañero brasileño Dani Alves, acusado de agresión sexual. El jugador brasileño de 39 años fue despedido por el club mexicano Pumas tras su detención y una jueza dictaminó su entrada en prisión sin fianza en Barcelona.

Alves, que jugó ocho temporadas en Barcelona, entre 2008 y 2016, regresó al club catalán por un corto período de tiempo la pasada temporada, a las órdenes de Xavi. ”Es difícil comentar una situación así, esto lo primero”, dijo Xavi en una rueda de prensa, el día antes del partido de su equipo contra Getafe en LaLiga.

”Como todo el mundo estoy sorprendido e impactado, un poco en estado de shock conociendo a Dani, esto es lo primero que me viene a la cabeza”, añadió Xavi. ”Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar”, explicó.

”En cuanto a Dani me sabe muy mal por él y sorprendido e impactado por cómo era cuando estaba aquí con nosotros”, concluyó. La policía catalana informó que recibió una denuncia el 2 de enero por parte de una mujer que acusó a Alves de agresión sexual.

Mientras la policía declinó ofrecer detalles sobre el caso, una fuerte cercana a la investigación le dijo a la agencia AFP que Alves está acusado de agresión sexual. La mujer reiteró su acusación el viernes ante el juez, añadió la fuente. La presunta agresión sexual tuvo lugar en una popular discoteca de Barcelona, en la madrugada del 30 al 31 de diciembre, según informaciones de la prensa española.

La causa contra Alves

El futbolista quedó bajo custodia tras responder a una citación policial estando en España. Fue escoltado luego en un vehículo de las autoridades al juzgado. Los fiscales estatales habían pedido que se le retuviera sin derecho a fianza, y un juez accedió, luego que se le fijaron cargos de agresión sexual y de varias horas de testimonios por parte del propio jugador, la presunta víctima y un testigo, informó la corte.

A menos que esa decisión se revierta mediante una apelación, Alves seguirá detenido hasta el juicio, en una fecha aún sin determinar. Alves firmó en julio con Pumas. El club mexicano anunció el viernes que había rescindido de inmediato su contrato. Leopoldo Silva, presidente de Pumas, dijo que el equipo no podía mantener a Alves en el plantel.

“El club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro, digno y profesional, dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras, pues son un modelo a seguir en la sociedad, en México y en cualquier lugar del mundo”, enfatizó Silva al leer un comunicado. “No podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país”.

En España, el delito de agresión sexual abarca desde toqueteos no solicitados ni deseados hasta violación. La policía y la oficina de prensa de la corte indicaron que no podían ofrecer más detalles sobre el caso. La violación puede ser castigada con penas de hasta 15 años de prisión bajo una ley aprobada el año pasado.

Alves negó las acusaciones la semana pasada en un video que envió a la televisora española Antena 3. Aunque reconoció que fue a bailar al club la noche de la supuesta agresión sexual, aseguró que no conocía a la mujer y siempre fue “respetuoso” de los demás. “Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando, dijo. “Todo el mundo que me conoce sabe que me gusta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno”.

A sus 39 años, Alves es uno de los más laureados de la historia del fútbol. A lo largo de su dilatada carrera ha ganado títulos en clubes de élite como Barcelona, Juventus y París Saint-Germain. Ayudó a que Brasil ganara dos veces la Copa América, en 2007 y 2019, además de conseguir un oro olímpico a los 38 años.

Conocido por su juego creativo en el campo, así como por su ingenio y amor por la moda fuera de éste, el lateral derecho ha sido una de las personalidades principales del fútbol durante más de una década. Fue una pieza clave en los años dorados del Barcelona: entre 2008 y 2016 controló la banda derecha del equipo junto a Lionel Messi. Ganó tres veces la Champions con el club catalán. En diciembre, jugó en su tercer Mundial, el único torneo relevante que no ganó jamás.

