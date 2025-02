Barracas Central, con otro fallo arbitral polémico, le empató a Defensa y Justicia en tiempo adicional

Las irregularidades se repiten, siempre en la misma dirección: fallos arbitrales entre dudosos y escandalosos que favorecen a Barracas Central, el club en el que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue jugador, máximo dirigente y bautizó el estadio con su nombre.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Defensa y Justicia vencía por 1-0, con un gol de Juan Miritello a los 37 minutos del primer tiempo. El arquero de Barracas Central, Marcos Ledesma, era la figura, evitaba que el equipo de Florencia Varela estirara la ventaja.

Todo Barracas reclamó penal del Beto Bologna sobre el Toro Morales

Defensa, que había ganado tres de los últimos cuatro encuentros, con 10 puntos sobre 12 posibles, se encaminaba a una victoria. Hasta que en el cuarto minuto de los cinco adicionados se dio la jugada que indignó a todo Defensa: Gonzalo Morales, delantero de Barracas, fue buscar cerca del área chica una pelota que hizo pasar por arriba de Enrique Bologna y salió desviada; el arquero del Halcón tocó levemente con la pierna derecha a Morales, que cayó y simuló haber recibido una dura infracción.

El árbitro Darío Herrera no sancionó penal en un principio, sino saque de arco, pero al ser convocado por el VAR, a cargo de Héctor Paletta, rectificó su fallo original y señaló la penalidad que convirtió Rodrigo Insua para el 1-1. Se jugó un minuto más y el cotejo finalizó con un principio de escándalo entre los bancos de suplentes. Integrantes del cuerpo técnico de Pablo de Muner, entrenador de Defensa, reaccionaron ante algunos gritos del banco visitante. Hubo alguna corrida, gestos exaltados, pero la situación no pasó a mayor.

"ES DIFICIL DE EXPLICAR... LA JUGADA TODAVÍA NO LA VI, PREFIERO NO HABLAR, HAY ALGUNAS CUESTIONES QUE ESTÁN MUY CLARAS"



📌 Pablo De Muner, DT de Defensa, analizó en conferencia de prensa el polémico 1-1 sufrido ante Barracas



Pablo De Muner, DT de Defensa, analizó en conferencia de prensa el polémico 1-1 sufrido ante Barracas

El encuentro había comenzado con un afectuoso saludo entre los directores técnicos, y el risueño comentario de De Muner a Rubén Darío Insua, al que le envidió la larga cabellera. Ya más serio, De Muner expresó en la conferencia de prensa posterior al encuentro: “En cuanto al desarrollo del partido, creo que nuestro error fue no mantener el nivel del primer tiempo. Tuvimos ocasiones para liquidar el partido y no lo supimos hacer. Hicimos un gran esfuerzo, pero sin lugar a dudas perdimos dos puntos que se nos escapan en el final. La jugada (del penal) no la vi, prefiero no hablar. Hay algunas cuestiones que están muy claras y... nada, queda seguir trabajando y poner el foco en lo que podríamos haber hecho mejor”.

Lo más destacado de Defensa y Justicia 1 - Barracas Central 1

En la fecha anterior, Barrracas venía de igualar 3-3 de local frente a Central Córdoba con otro penal en tiempo de descuento, también convertido por Insua. En esa ocasión, la falta había sido clara y evidente (la pelota dio en el brazo levantado de un defensor del equipo santiagueño), pero esa acción derivó de una previa en la que un futbolista parecía estar en posición adelantada, aunque el trazado de líneas desde el VAR fue dispuesto para que se mostrara habilitado.

Mucho más burdo fue el penal que antes no le concedieron a Central Córdoba, tras un manotazo del arquero Ledesma en el rostro del colombiano Luis Angulo. El referí Leandro Rey Hilfer ignoró la falta y no fue llamado desde el VAR.

Dos fechas atrás, Barracas venció 1-0 a Banfield con un gol de Kevin Jappert, en posición adelantada cuando partió un cabezazo de Dardo Miloc. Ese cotejo lo dirigió Luis Lobo Medina, designado frecuentemente en los compromisos del Guapo. El Taladro también protestó por un posible penal de Fernando Tobio a Tomás Nasif, que cayó en el área tras un toque en un tobillo. Dos fechas después, Banfield fue perjudicado con un penal inexistente a favor de Estudiantes, que ganó 1-0. El presidente del Taladro, Matías Mariotto, hizo fuertes declaraciones, en las que enumeró los fallos que en diferentes partidos fueron perjudiciales para su club.

Tras un severo llamado de atención desde la AFA, Mariotto cambió el tono en su cuenta de X: “Pido las disculpas correspondientes por mis declaraciones extralimitadas producto de mi enojo como hincha. Continuaremos trabajando junto a la AFA para seguir haciendo grande al fútbol argentino”.

