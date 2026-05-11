El descargo de Malcorra contra los hinchas de Independiente, que lo acusaron de “haber ido para atrás” frente a Rosario Central

Rosario Central eliminó a Independiente en los octavos de final del Torneo Apertura. Fue victoria 3 a 1 del Canalla, pero hubo una jugada que enojó a los hinchas del Rojo. Ignacio Malcorra, con pasado en el equipo rosarino, tuvo la chance de volver a poner al frente al equipo de Avellaneda y resolvió mal. Varios fanáticos en las redes expresaron que el mediocampista “fue para atrás”. Pero el experimentado futbolista respondió en sus redes sociales y también pidió disculpas.

Se disputaban 23 minutos del segundo tiempo en el Gigante de Arroyito y el partido estaba igualado 1 a 1. Ávalos abrió la cuenta para el Rojo y Di María había igualado en el local. Los de Gustavo Quinteros atacaron por la izquierda y Matías Abaldo habilitó a Ignacio Malcorra con un gran pase. El volante entró al área y resolvió mal. No remató al arco ni habilitó al goleador.

"Loco me pueden tratar de perro de lo que quieran... pero de ir para atrás NUNCA. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero..."



🔥 El mensaje de MALCORRA, luego de la eliminación del Rojo pic.twitter.com/CCCVjQIiHk — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

Malcorra, que había sido amonestado a los 10 de la segunda etapa, fue reemplazado a los 30 minutos de ese tiempo. Finalmente, Central se quedó con el partido por los goles marcados por Cantizano a los 39 y por Verón a los 47. Además, logró la clasificación a los cuartos de final y recibirá a Racing el próximo miércoles en el mismo escenario a partir de las 19.

Cuando finalizó el partido, los hinchas del Rojo se expresaron en las redes sociales contra Ignacio Malcorra. El volante fue apuntado por haber ido para atrás por su pasado Canalla.

Sin embargo, el jugador de 38 años se manifestó en sus redes sociales y respondió a esas acusaciones. Acompañado de una imagen de su chance desperdiciada, escribió: “Loco me pueden tratar de perro de lo que quieran.. pero de ir para atrás NUNCA. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. (Era arrancarle la cabeza al arquero)..”. Luego, agregó en un recuadro más chico: “Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo.. Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando..”.

La historia que Ignacio Malcorra publicó en Instagram luego de una jugada en la que finalizó mal en el duelo ante Rosario Central Captura IG Malcorra

Malcorra estuvo dos años y medio en Rosario Central. Llegó al club en junio del 2022, ganó dos títulos en el equipo rosarino (Copa de la Liga Profesional del 2023 y campeón de liga 2025 del fútbol argentino) y se fue en diciembre del 2025. Incluso, este domingo fue muy bien recibido por todos los hinchas y desde la dirigencia le entregaron una camiseta con la 10 de Rosario Central en un cuadro y recibió la ovación del público que fue al Gigante de Arroyito.

Tras su salida del Canalla arribó a Independiente, equipo en el que firmó contrato por esta temporada con la posibilidad de renovar un año más, pero todavía no mostró el rendimiento que tuvo en su exquipo, algo que los fanáticos del Rojo, fiel a su estilo, le exigen. Justamente fue con esa jugada en la que Malcorra quedó apuntado por los hinchas.