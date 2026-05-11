El descargo de Malcorra contra los hinchas de Independiente, que lo acusaron de “haber ido para atrás” frente a Rosario Central
El volante falló una chance y fue señalado por los fanáticos del Rojo
- 3 minutos de lectura'
Rosario Central eliminó a Independiente en los octavos de final del Torneo Apertura. Fue victoria 3 a 1 del Canalla, pero hubo una jugada que enojó a los hinchas del Rojo. Ignacio Malcorra, con pasado en el equipo rosarino, tuvo la chance de volver a poner al frente al equipo de Avellaneda y resolvió mal. Varios fanáticos en las redes expresaron que el mediocampista “fue para atrás”. Pero el experimentado futbolista respondió en sus redes sociales y también pidió disculpas.
Se disputaban 23 minutos del segundo tiempo en el Gigante de Arroyito y el partido estaba igualado 1 a 1. Ávalos abrió la cuenta para el Rojo y Di María había igualado en el local. Los de Gustavo Quinteros atacaron por la izquierda y Matías Abaldo habilitó a Ignacio Malcorra con un gran pase. El volante entró al área y resolvió mal. No remató al arco ni habilitó al goleador.
"Loco me pueden tratar de perro de lo que quieran... pero de ir para atrás NUNCA. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero..."— SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026
🔥 El mensaje de MALCORRA, luego de la eliminación del Rojo pic.twitter.com/CCCVjQIiHk
Malcorra, que había sido amonestado a los 10 de la segunda etapa, fue reemplazado a los 30 minutos de ese tiempo. Finalmente, Central se quedó con el partido por los goles marcados por Cantizano a los 39 y por Verón a los 47. Además, logró la clasificación a los cuartos de final y recibirá a Racing el próximo miércoles en el mismo escenario a partir de las 19.
Cuando finalizó el partido, los hinchas del Rojo se expresaron en las redes sociales contra Ignacio Malcorra. El volante fue apuntado por haber ido para atrás por su pasado Canalla.
Sin embargo, el jugador de 38 años se manifestó en sus redes sociales y respondió a esas acusaciones. Acompañado de una imagen de su chance desperdiciada, escribió: “Loco me pueden tratar de perro de lo que quieran.. pero de ir para atrás NUNCA. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. (Era arrancarle la cabeza al arquero)..”. Luego, agregó en un recuadro más chico: “Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo.. Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando..”.
Malcorra estuvo dos años y medio en Rosario Central. Llegó al club en junio del 2022, ganó dos títulos en el equipo rosarino (Copa de la Liga Profesional del 2023 y campeón de liga 2025 del fútbol argentino) y se fue en diciembre del 2025. Incluso, este domingo fue muy bien recibido por todos los hinchas y desde la dirigencia le entregaron una camiseta con la 10 de Rosario Central en un cuadro y recibió la ovación del público que fue al Gigante de Arroyito.
Tras su salida del Canalla arribó a Independiente, equipo en el que firmó contrato por esta temporada con la posibilidad de renovar un año más, pero todavía no mostró el rendimiento que tuvo en su exquipo, algo que los fanáticos del Rojo, fiel a su estilo, le exigen. Justamente fue con esa jugada en la que Malcorra quedó apuntado por los hinchas.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Ignacio Malcorra
Triunfo Canalla. Con un golazo de Di María, Rosario Central le ganó a Independiente y avanzó a los cuartos de final
“No estuvimos a la altura”. En la provincia del vino Independiente se obnubila: no gana ni juega bien
Cayó de todo. Malcorra: los proyectiles que le tiraron y su reacción en el empate entre Newell's e Independiente
- 1
Belgrano se burló de Talleres con un aviso fúnebre tras ganar un histórico clásico cordobés
- 2
Racing eliminó a Estudiantes del torneo Apertura y se medirá con Rosario Central en los cuartos de final
- 3
Emiliano Dibu Martínez: rebote en el primer gol y gran asistencia en el segundo para el empate de Aston Villa con Burnley
- 4
La lista de Scaloni para el Mundial 2026: la AFA comunicó los detalles de la convocatoria