Un futbolista campeón con Belgrano criticó a un periodista de River por un comentario sobre la final

El jugador de Belgrano Lucas Passerini salió al cruce al periodista Hernán Castillo por una serie de declaraciones que hizo en su programa de streaming contra futbolistas del equipo cordobés. En su descargo, el comunicador e hincha de River cuestionó al Millonario por cómo jugó la final del Torneo Apertura y minimizó al plantel del Pirata, lo que generó la reacción en redes sociales del delantero.

“Ayer jugó Franco ‘Mudo’ Vázquez, que hace seis meses jugaba en China. Si nosotros vamos ahí y nos ponemos un uniforme, jugamos. Ese trabó, le ganó a un pibe de 18 años y puso la pelota del gol. Después, Lucas Zelarayán juega parado y Nicolás ‘Uvita’ Fernández está más gordo que yo. Passerini no se mueve tres metros. Y así te ganan, porque River jugó un partido de porquería”, expresó Castillo en su programa ¡Y ya lo ve, y ya lo ve!

El periodista criticó que el conjunto dirigido por Eduardo Coudet salió al terreno de juego del Estadio Mario Alberto Kempes a jugar la final “como un partido de campeonato” y consideró que quienes resultaron damnificados por el resultado fueron los hinchas.

Cerra bien el orto! Comentarios mala leche ! pic.twitter.com/Wx0X7desYc — Lucas Passerini (@LGPasserini) May 25, 2026

“La final la jugó la gente. Nosotros: la señora que está acá [en el estudio] que no daba más de los nervios; mi mujer, que está descompuesta porque se quedó mal de ayer; mis hijos que se pusieron a llorar cuando terminó el partido; y un montón de gente que vi desconsolada en la tribuna. Ellos jugaron la final, los jugadores no”, manifestó.

En ese sentido, Castillo tildó a los futbolistas de River de “livianitos” y llamó a los hinchas del equipo de Núñez a no asistir al Monumental el próximo miércoles en el cruce contra Blooming (Bolivia) por la última fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana. “Deberíamos ir a la puerta a prohibirle a la gente que entre. Tiene que estar vacío porque esto es lo que despiertan. Ni un hincha tiene que ir. Ustedes, jugador, lograron esto. Jugaron una final como si hubiese sido un partidito de tercera fecha de campeonato”, opinó.

Lucas Passerini y Marcos Acuna en la final del fútbol argentino el domingo 24 de mayo Nicolas Aguilera - AP

Las declaraciones de Castillo no pasaron inadvertidas y llegaron a oídos de uno de los protagonistas de la final en Córdoba, luego de que se viralizaran en redes sociales. Fue Passerini el encargado de responderle al periodista con un posteo en su cuenta de . “Cerrá bien el ort*. Comentarios mala leche”, apuntó,

Algunos minutos más tarde, el periodista contestó a la publicación del delantero pidiendo perdón por sus comentarios. “Hola Lucas, tenés toda la razón. Te pido disculpas públicas y podés no aceptarlas porque estuve para el ort*. Con el enojo con River fui despectivo y estuve pésimo. Reitero el pedido de perdón y entiendo que no lo aceptes. Dije en varios pasajes del programa también que fueron claros y justos ganadores del partido. Sé que no alcanza esto”, detalló, a lo que Passerini no respondió.

No obstante, incluso hinchas de River cuestionaron a Castillo por sus declaraciones, mientras que otros también lo hicieron por su pedido de disculpas. Al respecto, el periodista lanzó una ironía contra los usuarios: “Te mandás una de caliente. Si la seguís, sos un soberbio; si pedís perdón porque reconocés el error, sos un cagón. Dios mío”.