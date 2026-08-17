Barracas Central, del apagón el día que inauguraba las luces de su estadio al triunfo de Rosario Central

En la noche que Barracas Central inauguraba la iluminación de su estadio, las luces la puso Alan Rodríguez, autor del golazo con el que Rosario Central ganó por 1-0. La jornada no había arrancado bien para los dirigidos por Damián Ayude porque lo que era apagar las luces para darle lugar a los fuegos artificiales y que se festeje el paso adelante del club, terminó en un apagón que demoró el inicio del partido... 35 minutos. Se trató de unas seis torres que potenciaron la estructura del Claudio Chiqui Tapia, pero que -por un problema técnico y eléctrico- no lograron encender a tiempo. “Un problema en el tablero, me dijeron, pero en cinco o diez minutos estaría todo ok”, sostuvo el árbitro Pablo Dóvalo en declaraciones a TNT Sports Premium -el canal oficial de la transmisión- mientras esperaba que se solucione el inconveniente.

En el medio del apagón, Jorge Almirón -DT de Rosario Central, aprovechó para hacer un cambio de último momento: el ingreso de Vicente Pizarro por Federico Navarro. El exentrenador de Boca y Lanús, entre varios equipos, suele “espejar” desde los sistemas tácticos con el rival de turno, además de que aplicó rotación porque lo mejor lo preservó para la revancha del jueves próximo ante Corinthians, en Brasil, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores (en la ida igualó 0-0). Por tal motivo Ángel Di María no fue ni al banco.

El inicio del partido entre Barracas Central y Rosario Central en el Estadio Claudio 'Chiqui' Tapia estuvo demorado por una falla en la jornada en que se estrenaba el nuevo sistema de iluminación. pic.twitter.com/jSDvWJ4Bxn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2026

En esta oportunidad, intentó replicar un esquema 5-4-1 que el Guapo adquirió con Rubén Insua y mantuvo con Ayude. “No seas malo”, le dijo Pol Fernández a Dóvalo porque -al parecer- el juez no quería darle cabida a la modificación sobre la hora. En otro costado, Axel Werner (arquero del canalla) y Esteban Rolón (medio campista que acaba de llegar a Barracas) conversaban recordando su pasado en común con la camiseta de Boca. Todo a oscuras, salvo por los carteles de publicidad que rodeaban la cancha.

Lo que más preocupaba, sobre todo a los preparadores físicos, era que después de más de 20 minutos de demora se estaba perdiendo el efecto de la “entrada en calor” de los jugadores, un tema no menor para evitar lesiones justo en medio de un calendario que ofrece partidos casi todos los días. “Vamos a esperar en el vestuario que se solucione todo”, dijo ya más preocupado Dóvalo a las 20:40. A las 20:44 empezaron a prenderse, una por una, las torres de iluminación. “Se cambió el generador”, se escuchó por los pasillos de los vestuarios del estadio Chiqui Tapia. Los planteles volvieron a hacer ejercicios precompetitivos durante cinco minutos y... a la cancha.

Gonzalo Maroni, de Barracas Central, disputa la pelota ante Pol Fernández, de Rosario Central Facundo Morales - FOTOBAIRES

La primera situación de riesgo fue para Central, desde los pies de Julián Fernández: el zurdo encaró, gambeteó por dentro y terminó rematando desviado al segundo palo. En Rosario Central se presentaron Sebastián Zaracho (zaguero zurdo paraguayo) y Alan Rodríguez, el muy buen volante por la derecha que había despertado elogios en el fútbol argentino jugando para Argentinos Juniors antes de partir a Inter de Porto Alegre.

Entre los 19 y los 22 minutos Dóvalo amonestó correctamente a dos jugadores de Central: a Giménez por una falta lejos sobre Gonzalo Maroni y también a Zaracho por una plancha en el pecho a Porra. Y dos minutos después le cobró a Soto la demora de los cinco segundos para sacar un lateral, por lo que le dio la reanudación desde ese mismo sector al local, una de las nuevas reglas que se pusieron en marcha en el Mundial 2026. Omitió, eso sí, una falta grosera de Insua sobre Verón en la puerta del área.

Badaloni, delantero de Rosario Central, lucha (literal) con Japert Facundo Morales - FOTOBAIRES

El partido era malo, a tal punto que en los primeros 30 minutos ninguno había pateado al arco, el primero fue de Fernández para la visita, a los 33. A Central le sobró tenencia pero le faltaba profundidad, mientras que el Guapo apostaba a toques rápidos tras una salida larga del arquero Miño que no encontraba continuidad en los jugadores más ofensivos. Los carrileros se neutralizaban entre sí: Barrios e Insua contra Verón y Soto. Pero Elías Verón, una promesa de 19 años del Canalla, terminaría imponiéndose como una de las figuras de la cancha.

El golazo de Rodríguez

El que apareció con un “unipersonal” para romper la paridad fue Alan Rodríguez, el agente 88 (apareció con esa particular camiseta) con un intento de control tras un pelotazo largo que actuó como si fuera un sombrerito de cara a la defensa local; luego sí mató la pelota con zurda y definió con derecha y clase junto al palo izquierdo de Miño.

Lo que hizo Alan Rodríguez contagió a Porra a probar también con un remate desde afuera del área con zurda que controló Werner.

UNA NOCHE ESPECIAL PARA BARRACAS CENTRAL: Matías Tapia, presidente del Guapo, y el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, con una plaqueta durante el entretiempo de la derrota 0-1 ante Rosario Central en la jornada en que se estrenó un nuevo sistema de iluminación. pic.twitter.com/YXYIY2ySSF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2026

En el entretiempo, el presidente de la AFA recibió una plaqueta por el nuevo sistema lumínico del estadio que lleva su nombre.

En el segundo tiempo Barracas arrancó con más obligación y pudo llegar al empate tras un córner de Porra y un cabezazo de Tobio que desvió Werner. Y eso animó a los hinchas locales a seguir tirando la pirotecnia que le había quedado del comienzo. Japert, también de cabeza pero ahora luego de un tiro libre frontal, remató al travesaño, pero estaba en posición adelantada.

Lo mejor del partido

El partido quedaba para el contraataque y la salida rápida de Rosario Central y en una de esas corridas de Badaloni llegó un centro para Verón que por poco no llegó. Julián Fernández también tuvo sus intentos por la derecha. También fue el mmento de que ingresen más chicos en el Canalla: Alvaro Guich, de 17, Luca Raffin, de 20, y Lucas Ramos, también de 20.

Dóvalo volvió a aplicar una regla del Mundial a ocho minutos del final: como Pol Fernández demoró su salida del campo de juego, su reemplazo, Valentino Felici (delantero de 18 años) debió esperar un minuto afuera antes de ingresar.

El tiro del final pudo haber sido de Bruera, que vio adelantado a Werner y remató desde lejos y la pelota dio... ¡en el travesaño!. También de Jonatan Candia a los 47 y 48, respectivamente pero Werner evitó con el mano a mano -primero- y atrapando un cabezazo -después- lo que hubiera sido el 1-1.