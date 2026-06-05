Bélgica vs. Túnez, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Bélgica recibe a Túnez en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 10.00 h en el King Baudouin Stadium, ubicado en la ciudad de Brussels.
El momento de los equipos
Bélgica llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-0 frente a Croacia. Por el contrario, Túnez buscará revertir su imagen tras la derrota por 1-0 sufrida ante Austria en su última presentación.
Números que anticipan el duelo
El equipo local intentará aprovechar el envión anímico del último triunfo para consolidar su funcionamiento en el King Baudouin Stadium. Por su parte, el conjunto visitante llega con la necesidad de ajustar piezas defensivas tras no haber podido marcar goles en su partido más reciente frente al elenco austríaco.
Lo que está en juego
Para Bélgica, este amistoso representa una oportunidad de continuar afianzando su idea de juego de cara a los compromisos oficiales de la temporada. Túnez, en tanto, afronta este desafío como una instancia de prueba necesaria para recuperar la confianza competitiva tras el traspié ante Austria.
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