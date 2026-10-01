Bélgica vs. Turquía por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bélgica y Turquía, correspondiente al grupo A1 de la Liga de Naciones, se disputará este viernes 2 de octubre a las 15.45 h en el Stade Maurice Dufrasne de Liege.

El momento de los equipos

Ambas selecciones llegan al choque con la necesidad de recuperarse tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores. Bélgica viene de caer por 1-0 ante Francia, mientras que Turquía sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Italia.

Números que anticipan el duelo

El partido en Liege representa una oportunidad crucial para sumar los primeros puntos importantes en la fase de grupos. Tras la última jornada, Bélgica buscará fortalecer su bloque defensivo, mientras que Turquía intentará ajustar su esquema tras los cuatro goles recibidos en su último compromiso internacional.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el grupo A1. Una victoria permitiría al ganador ganar terreno en la tabla de posiciones y dejar atrás el mal sabor de las derrotas previas, mientras que una caída complicaría seriamente las posibilidades de avanzar en el certamen.