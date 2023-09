escuchar

Karim Benzema tomó por sorpresa a Real Madrid cuando comunicó que no iba a renovar el contrato para irse a Arabia Saudita y ser más millonario de lo que ya es. De la noche a la mañana, el club se quedó sin su segundo goleador histórico (238 tantos), último Balón de Oro, obtenido en gran medida por su notable rendimiento en la conquista de la Champions League 2021/22. Benzema era completo: un N° 9 goleador que juega con la cabeza y los pies de un N° 10.

Tras el inmenso hueco que el francés dejaba en el centro del ataque, por un momento se reanudó la novela de la temporada pasada sobre la posible incorporación de Kylian Mbappé, que por entonces estaba en conflicto con Paris Saint Germain. Pasaron los días sin que Real Madrid formalizara una oferta por el excompañero de Lionel Messi. Para cubrir la función hizo un movimiento modestísimo: contrató en préstamo a Joselu, que a los 33 volvía, desde Espanyol, al club que conocía por haber pasado por su academia en 2010.

Bellingham cae por la marca de Djené; el árbitro cobró penal, pero el VAR no lo convalidó Jose Breton - AP

La gran inversión del presidente Florentino Pérez fue por un futbolista de otras características: el inglés Jude Bellingham (20 años), adquirido por 103 millones de euros para Borussia Dortmund. Un volante fino, de depurada técnica, pelota al pie y cabeza levantada. Sutilezas que conviven con su agresividad para atacar el área. Fue la segunda compra entre las más altas en la historia de Real Madrid, detrás de la de Eden Hazard, que nunca llegó a justificar los 115 millones desembolsados en 2019.

Lo más destacado de Real Madrid 2 - Getafe 1

Desde la pretemporada en los Estados Unidos, Carlo Ancelotti modificó su esquema habitual, adoptó un rombo en el medio campo, con Bellingham en el vértice superior, cerca del área rival, además de ir bajando la cantidad de minutos de dos próceres: Luka Modric (37 años) y Toni Kroos (33). El experimento empezó a funcionar rápidamente, con un gol de Bellingham en un amistoso ante Manchester United.

Lo que salió de todas las previsiones fue que la relación del inglés con el gol fuera tan estrecha. Real Madrid es puntero de la Liga de España tras ganar en las primeras cuatro fechas de la Liga de España. En cada uno esos partidos hubo goles de Bellingham, que este sábado experimentó una triple emoción. Convirtió en el quinto minuto de descuento para el agónico 2-1 sobre Getafe, tras guiarse con el olfato de un goleador para aprovechar dentro del área un despeje del arquero a un remate de Lucas Vázquez. Lo hizo en su debut en el Santiago Bernabéu, que sigue avanzando en la inauguración de las obras del estadio, que tiene una mayor resonancia, como lo reconoció Ancelotti: “En el Nuevo Bernabéu el ambiente es mucho más cerrado, va a ser una ayuda muy importante”. Bellingham lo festejó con todo, casi en contacto con los hinchas ubicados en un córner, con los compañeros subidos a su 1,86 metros de estatura.

Agradecidos, los hinchas de Real Madrid lo sorprendieron con un cántico muy british, marca registrada de The Beatles, en lo que fue una demostración de afecto que coincide con su nombre, la evidencia de que por sus goles y personalidad desinhibida se empezó a meter en el corazón de la parcialidad. “Después del gol, sentí que estaba en el estadio más ruidoso que haya pisado. No lo podía creer, cuando cantaron ‘Hey Jude’, al final quería parar y escucharlos. Me temblaban las piernas. Sé que me contrataron para momentos así, sé que puedo hacerlo. Tengo que seguir así para asegurarme de que los hinchas se vayan a sus casas contentos”.

“Lalalala, Hey Jude...”

Wiih lagu 'Hey Jude' dari The Beatles berkumandang di Santiago Bernabeu ketika Jude Bellingham nyetak gol. 🎶pic.twitter.com/VQgiNZMuHJ — Mads (@RMadridMads) September 2, 2023

Bellingham suma cinco goles en cuatro cotejos. Desde ya, es el máximo anotador del torneo. Marcó ante Athletic Bilbao, Almería (2), Celta y Getafe. El último futbolista de Real Madrid que había anotado en las primeras cuatro jornadas fue Cristiano Ronaldo, en 2009. Antes de dejar Borussia Dortmund había hecho tres goles en los últimos dos encuentros por la Bundesliga, donde en la temporada pasada sumó ocho festejos en 31 presencias, sin poder evitar la decepción de haber perdido el título en la última fecha frente a Bayern Munich.

Su producción llama hasta la atención de Ancelotti: “A nivel de calidad, no sorprende lo de Bellingham, sorprende que marcó muchos goles en esta primera parte de temporada. Es un profesional muy serio. Tiene muchos ejemplos en el plantel y veo que se está adaptando muy bien”.

Bellingham se lamenta porque no llega a conectar un centro en la boca del arco de Getafe Jose Breton - AP

La eficacia del mediocampista formado en Birmingham City adquiere más relieve en un momento en el que Real Madrid estará varias semanas sin el lesionado Vinicius. Getafe se pudo en ventaja con un tanto de Borja Mayoral y Joselu empató al comienzo del segundo tiempo. Antes, el VAR no convalidó un penal que había sancionado el árbitro por un supuesto foul sobre Bellingham.

No le asustan los desafíos a quien fue titular de Inglaterra en los cinco partidos del Mundial de Qatar. Con 17 años salió del nido de Birmingham, a 20 kilómetros de su Stourbridge natal, para seguir formándose en un club con gran ojo para el scouting juvenil, como Borussia Dortmund.

Si bien el medio campo siempre fue su hábitat natural, de niño admiraba a Wayne Rooney. Cuando Borussia Dortmund vendió a Erling Haaland, Bellingham fue el que más aportó, con 14 goles en toda la temporada. En la web de la Bundesliga le preguntaron hace un tiempo por las características de algún jugador que le gustaría tener: “Me encantaría marcar un gol en cada partido, como Lewandowski (por entonces en Bayern Munich)”. En eso anda quien consiguió que en medio del castizo “hala Madrid” que suena en el Bernabéu se escuchará “Hey Jude”.

En otros cotejos de la cuarta jornada, Real Sociedad venció 5-3 a Granada (un gol de Lucas Boyé); Alavés, 1-0 a Valencia, y Betis, 1-0 a Rayo Vallecano. Este domingo se destacan Atlético de Madrid vs. Sevilla y Osasuna vs. Barcelona.

