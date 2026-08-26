Benjamín Agüero se prueba en Inter Miami y podría compartir club con Lionel Messi

Benjamín Agüero lleva dos apellidos que inevitablemente lo acompañan en sus primeros pasos en el fútbol. Hijo de Sergio Kun Agüero y Giannina Maradona, y por lo tanto nieto de Diego Maradona, el delantero de 17 años ahora tiene por delante una oportunidad particular: viajó a Florida para realizar una prueba en Inter Miami, el club que tiene como máxima figura a Lionel Messi, su padrino.

Benjamín viajó a los Estados Unidos junto con Ciro Berratti, otro juvenil de Independiente. Ambos tienen ficha en el club de Avellaneda y serán evaluados por Inter Miami antes de que exista una definición sobre su futuro. En caso de superar la prueba y despertar el interés de la institución de la MLS, la salida se produciría a partir de un convenio entre los clubes.

La información fue dada a conocer por el periodista Matías Martínez, quien sigue la actualidad del Rojo en radio La Red. “Ambos futbolistas están fichados por Independiente y en caso de quedar se irían por convenio. Esto podría abrir las puertas para algún acuerdo a futuro entre clubes por juveniles”, publicó en sus redes sociales.

Benjamín Agüero con la camiseta de Independiente

Por ahora, entonces, no existe una transferencia acordada ni una incorporación definida. El viaje tiene como objetivo que los dos futbolistas puedan mostrarse ante Inter Miami y quedar bajo la observación de sus responsables deportivos. Recién después de esa evaluación podría avanzar una negociación con Independiente.

En el caso de Agüero, la posibilidad adquiere una dimensión especial por su historia familiar. Nació en una familia estrechamente vinculada con algunas de las figuras más importantes del fútbol argentino: es hijo del Kun, su abuelo materno es Maradona y Messi es gran amigo de su padre. Y ahora podría continuar su formación en la institución donde juega el capitán de la selección argentina.

🔴 INFERIORES | Benjamin Aguero y Ciro Berratti realizan pruebas en el #InterMiami.



▶️ Ambos futbolistas están fichados por #Independiente y en caso de quedar se irían por convenio.



▶️ Esto podría abrir las puertas para algún acuerdo a futuro entre Clubes por juveniles. pic.twitter.com/9fQREgpue4 — Matias Martinez (@Mati_Martinez) August 26, 2026

El juvenil es delantero, como su padre, y llegó a Independiente en enero de 2024 después de un paso por las inferiores de Tigre. Ese año comenzó a competir en la octava división del club de Avellaneda y utilizó la camiseta número 16, un dorsal especialmente asociado con el inicio de la carrera internacional del Kun, quien también lo llevó durante parte de su etapa en Manchester City y en la selección argentina.

La situación de Benjamín también coincide con un momento de mayor acercamiento de su padre a la vida institucional de Independiente. El Kun expresó públicamente su intención de aportar su experiencia al club en el que se formó y en el que debutó profesionalmente cuando tenía 15 años. “Siempre dije que mi intención es ayudar a Independiente. Lo hice en su momento con el Centro de Alto Rendimiento y hoy, más que nunca, quiero aportar mi experiencia deportiva”, sostuvo el exdelantero.