Bernardo Silva, a punto de sumarse a Real Madrid: un gran refuerzo para ordenar el mediocampo merengue
El ex jugador de Manchester City firmará en las próximas horas un contrato por dos años con el conjunto merengue
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Lo querían casi todos los grandes de Europa. Es la estrella que llega gratis. El pozo vacante de la tómbola sin pagar el billete. Atlético de Madrid y Barcelona pujaron por ofrecerle un mejor contrato. Pero, distraídos en la lucha por Julián Álvarez, también perdieron terreno y Florentino Pérez, fortalecido tras su victoria electoral se movió con precisión y rapidez, y tiene casi asegurada la contratación de Bernardo Silva para Real Madrid.
El mediocampista, que acaba de finalizar su vínculo con Manchester City, ya se encuentra en el Palm Beach Gardens, en Miami, el centro de entrenamiento que eligió Portugal para la Copa del Mundo. Desde allí tendrá su base de operaciones y se moverá a Houston, para los dos primeros partidos frente a República Democrática del Congo (17 de junio) y Uzbekistán (23), y finalmente será “local” en el Hard Rock en el cierre del grupo con Colombia (27).
Aunque la operación aún no se cerró, ya fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado europeo, que aseguró que en las próximas horas se hará el acuerdo oficial de un contrato hasta junio de 2028, con una opción de extensión.
El mediocampista tiene una edad ideal, 31 años, y cerró una etapa de nueve temporadas con el equipo dirigido hasta el mes pasado por Pep Guardiola, en las que ganó 20 trofeos, incluida la Champions League de 2023.
Como Silva quedó libre tras finalizar su contrato, Real Madrid sólo tiene que negociar su contrato y una tarifa de su ficha, pero por números infinitamente inferiores respecto de los que hubiera debido desembolsar si tenía que finalizar un contrato con su anterior club.
El portugués llegó a estar cotizado en 100 millones de euros, según el portal Transfermarkt. Aunque en la actualidad su valor real bajó un poco, es muchísimo el dinero que se ahorrará el conjunto madrileño.
Florentino Pérez, después de dos temporadas sin obtener títulos, algo inusual para el conjunto merengue, quedó bajo una inesperada tormenta de críticas.
Para recuperar fuerza en su gestión, decidió llamar a elecciones cuando apenas había cumplido uno de los cuatro años de mandato que tenía por delante.
La victoria el último fin de semana ante el opositor Enrique Riquelme se produjo luego de anunciar públicamente una serie de contrataciones de primer nivel. Incluso mencionó una por 150 millones de euros, que más tarde se conoció que fue por Julián Álvarez. La primera oferta fue rechazada por Atlético de Madrid.
De esta manera, Bernardo Silva se sumaría a otros dos refuerzos que Real Madrid tiene muy avanzados, los defensores Ibrahima Konaté (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter).
La reconstrucción del equipo es seguida de cerca por otra de las incorporaciones estrellas, el entrenador José Mourinho, que regresará al club después de 13 años.
Uno de los mayores problemas de los últimos dos años en Real Madrid fue la elaboración de juego en el centro del campo. Los tres referentes históricos que manejaban los hilos en ese sector, los veteranos Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric, fueron abandonando el club temporada tras temporada y el conjunto merengue nunca pudo recuperar una voz de mando en esa zona.
Otra de las ventajas que se observó en la concentración es que Silva tiene una buena relación con Kylian Mbappé, la máxima estrella de Real Madrid, con quién coincidió en la temporada 2016/17 en Mónaco, en la Liga de Francia. Bernardo Silva conforma el estelar mediocampo titular de Portugal en la Copa del Mundo 2026 junto con João Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Vitinha (PSG).
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