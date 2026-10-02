Bielorrusia vs. San Marino por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bielorrusia y San Marino correspondiente al grupo C1 se disputará este sábado 3 de octubre a las 13.00 h en el estadio Illovszky Rudolf Stadion, ubicado en la ciudad de Budapest.

El presente de los equipos

Bielorrusia llega a este compromiso tras haber igualado sin goles frente a Finlandia en su última presentación. Por el lado del equipo visitante, San Marino arriba al duelo en Budapest después de una derrota por 3 a 0 frente a Albania.

Estadísticas del cruce

Ambos seleccionados buscan mejorar su rendimiento en esta tercera jornada del certamen. Mientras Bielorrusia intentará capitalizar la solidez defensiva demostrada en su último empate, San Marino buscará recuperar contundencia ofensiva tras no haber logrado convertir en la fecha anterior.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir el posicionamiento de ambos equipos dentro del grupo C1 de la Liga de Naciones, permitiendo a los contendientes sumar unidades vitales para sus aspiraciones en la presente edición del torneo.