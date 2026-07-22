Boca apunta a David Romero para reforzar el ataque y Tigre está dispuesto a negociar

Boca dio los primeros pasos para evaluar la contratación de David Romero, delantero de Tigre que figura entre las alternativas que maneja el club para potenciar el frente ofensivo durante este mercado de pases. Así, el Xeneize ya entabló conversaciones para interiorizarse sobre la situación del jugador y las condiciones que rodearían una eventual transferencia.

Por el momento, la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme únicamente realizó una consulta inicial y aún no avanzó con una oferta formal. La intención es conocer tanto el valor de la operación como la disposición de las partes involucradas antes de definir si presenta una propuesta concreta.

La lesión de Bareiro aceleró la búsqueda

La llegada de un nuevo centrodelantero se transformó en una prioridad tras la lesión de Adam Bareiro, una ausencia que redujo las opciones ofensivas con las que cuenta Rodolfo Arruabarrena. En ese contexto, el cuerpo técnico considera necesario sumar competencia en el puesto y ampliar las variantes de cara al segundo semestre de la temporada.

Dentro de ese escenario, Romero reúne varias de las características que busca Boca. Su juventud (23 años), la experiencia adquirida en el fútbol argentino y su versatilidad para desempeñarse en distintos sectores del ataque lo convierten en una opción atractiva. Además de actuar como referencia de área, puede retrasarse algunos metros, asociarse con sus compañeros y atacar los espacios.

Tigre vs Racing Club. José David Romero Fecha 3 Torneo Apertura. Liga Profesional. Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

El crecimiento de Romero en Tigre

El atacante correntino logró en Tigre la continuidad que no había conseguido durante su etapa inicial en Talleres de Córdoba. A lo largo de 2025 disputó 21 partidos y marcó cinco goles, manteniendo un rendimiento positivo pese a algunos problemas físicos que atravesó durante la temporada.

Uno de los puntos más altos de su año llegó en los octavos de final del Torneo Clausura. En ese encuentro convirtió el tanto que le dio el triunfo a Tigre frente a Lanús y aseguró la clasificación del equipo de Victoria a los cuartos de final. Su evolución también se reflejó en la conexión ofensiva que consolidó junto a Ignacio Russo.

Las actuaciones del delantero no pasaron inadvertidas y despertaron el interés de otras instituciones tanto del fútbol argentino como del exterior. El jugador recibió sondeos desde Italia y Arabia Saudita e incluso existen ofertas de hasta 12 millones de dólares por el 100% de su ficha, un factor que podría dificultar cualquier negociación que Boca intente llevar adelante.