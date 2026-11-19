Tres días antes de la final de la copa Sudamericana 2026, Boca aterrizó en Barranquilla luego de un vuelo que se demoró poco más de media hora y fue recibido por decenas de hinchas en Colombia. Con una delegación encabezada por el presidente del club, Juan Román Riquelme, el Xeneize llegó a tierra cafetera el miércoles cerca de las 22 (hora argentina).

Desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz el plantel tardó casi dos horas en llegar al hotel Estelar Alto Prado. Una vez en el lugar de la concentración, los jugadores salieron del micro, dejaron sus mochilas y se acercaron a los hinchas que allí los esperaban para retribuirles el afecto.

VA POR LA GLORIA: el plantel de Boca llegó al hotel en Barranquilla y lo recibe su gente.



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Además de Riquelme, quienes encabezaron el saludo a los hinchas de Boca apostados en el hotel fueron el capitán, Leandro Paredes, y uno de sus delanteros: el uruguayo Miguel Merentiel. Asimismo, otro de los ovacionados por los simpatizantes xeneizes fue el conductor del equipo, Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena.

Los 33 integrantes del plantel de Boca llegaron hasta la ciudad donde disputarán el próximo sábado desde las 19.30 (hora argentina) la final por la copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil en un vuelo chárter que despegó desde Ezeiza.

Quienes impartirán justicia en la definición de la Sudamericana serán el árbitro uruguayo Andrés Matonte, mientras que del VAR estarán a cargo el paraguayo Ulises Mereles y los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.

¡BOCA LLEGÓ AL HOTEL ANTE UNA FIESTA DE SUS HINCHAS!



El Xeneize ya se encuentra en su hospedaje en Barranquilla a la espera de disputar la final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS ante Atlético Mineiro.



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En los videos que registraron la llegada del Xeneize al lugar de la concentración, se pudo ver la algarabía de la gente de Boca, vitoreando por el equipo que aterrizó en Barranquilla luego de haber sido campeón de la Tabla Anual del fútbol argentina y de clasificarse a la final de la Copa Argentina.

El único que brindó definiciones sobre el partido decisivo fue el entrenador de Boca. Consultado por las adversidades climáticas que pueden representar la humedad y el calor del caribe colombiano a la hora de saltar al campo de juego, Arruabarrena dijo: “Es una final y a las finales hay que saber jugarlas”.

"ES UNA FINAL Y HAY QUE SABERLAS JUGAR"



Vasco Arruabarrena analizó la final que Boca jugará ante Atlético Mineiro por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.



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Respecto a la demora que tuvo el avión que transportó al plantel desde Buenos Aires, el DT sostuvo: “Fue un viaje un poquito más largo de lo habitual, pero ya estamos preparados para decir presente el sábado”. Finalmente y sobre el rival de Boca en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Arruabarrena reflexionó: “Mineiro llegó a la final por sus cualidades. Y ojalá el sábado lleguemos mejor que ellos al campo de juego, que es donde se definen las cosas”.

UNO QUE CONOCE LA GLORIA INTERNACIONAL CON BOCA: Juan Román Riquelme está con el plantel en el hotel en Barranquilla.



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La historia de Boca en la Sudamericana tiene dos grandes hitos: el bicampeonato 2004-2005, que lo convirtieron en uno de los máximos ganadores del certamen. La primera consagración llegó bajo la conducción de Jorge “Chino” Benítez, cuando derrotó a Bolívar de Bolivia por un global de 2-1. Al año siguiente -ya con Alfio Basile como entrenador-, volvió a levantar el trofeo tras vencer a Pumas de México en una definición por penales.

Luego de esa doble coronación, el recorrido del Xeneize en la Sudamericana fue más irregular y desde entonces nunca más volvió a llegar al partido final. De esta forma, el próximo sábado en Barranquilla, Boca vuelve a tener la posibilidad de hacerse con otra gran conquista y así renovar su gravitación como uno de los clubes más importantes en el plano continental.