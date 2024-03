Escuchar

Con el objetivo de evitar conflictos, como los que tuvo con Valentín Barco y está teniendo con Marcelo Weigandt, el Consejo de Fútbol apunta a asegurarse la continuidad de varias de sus joyas del semillero por el mayor tiempo posible. En ese rumbo, este miércoles se confirmó algo que se venía anunciando extraoficialmente: Ezequiel Equi Fernández amplió su vínculo con el club de la Ribera hasta diciembre de 2028.

El caso es llamativo y expone la necesidad de esta dirigencia de evitar dolores de cabeza. Porque el contrato del mediocampista vencía recién a fines de 2025 y es muy infrecuente extender por tanto tiempo el contrato de un futbolista joven, ya que esto suele traer aparejado un aumento considerable de su salario y de su cláusula de rescisión, que rondaría los US$ 15.000.000.

Las razones de este blindaje se debe a que en el predio de Ezeiza saben que el futbolista de 21 años está en la órbita de varios equipos europeos y que su exposición en el seleccionado Sub 23 que jugará los Juegos Olímpicos de Paris en julio próximo puede potenciar la llegada de ofertas concretas.

“Me siento muy feliz por la renovación del contrato y por seguir en este club. Vamos hasta 2028, por muchas alegrías y a seguir siendo feliz”, destacó Fernández en un video que difundió el club. Allí, destacó: “Lo que más recuerdo es el sacrificio, la voluntad que le puse desde chico. Yo y mi familia. Poder jugar en Primera en el club que amo... Estoy muy feliz”.

Acerca de jugar en Boca, Equi reconoció: “Caigo cuando hablo con mi familia, con amigos. Si no, no dimensionás el club donde estás jugando. Jamás me hubiera imaginado jugar con grandes jugadores como Edinson (Cavani), (Marcos) Rojo, Pipa (Benedetto). Tengo trato constante con ellos y me ayudan mucho en mi crecimiento”.

Sobre el hecho de tener a Riquelme como presidente compartió: “Román es una inspiración y un ídolo de toda mi familia. Me acuerdo cuando era chico, de verlo jugar la Libertadores. Tenerlo ahora de presidente es muy importante. Uno a veces recibe llamados de Román y es esto que digo de que a veces no caigo. Estoy muy agradecido a mi familia, a mi novia y a Dios por permitirme vivir lo que estoy viviendo”.

Equi 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ 😄



Ezequiel Fernández firmó la renovación de su contrato hasta Diciembre 2028 junto a Mauricio Chicho Serna del Consejo del Fútbol.



¡Boca es tu casa, Equi! 💙💛💙 pic.twitter.com/hAJzgy6j9l — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 13, 2024

En relación a Diego Martínez, el mediocampista valoró: “Es un técnico que está encima, nos acompaña, nos ayuda, nos hace crecer mucho. Creo que vamos a mejorar, está haciendo las cosas muy bien, se siente acompañado por el grupo. Lo tuve en Tigre y sé cómo trabaja, sé como es como persona, su cuerpo técnico. Sé lo que está disfrutando y quiere lo mejor para el club”. Por último, se alegró por la actualidad de Medina: “Me pone muy contento el presente de Cristian (Medina), somos amigos de chiquitos. Me hizo muy feliz que haya hecho el gol en el clásico”.

Ausente por un desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió un día después del Superclásico ante River, Equi está considerado por el DT Martínez como una pieza clave en el mediocampo xeneize. “¡Vamos, Equi!”, escribió el club en su cuenta de Twitter para alentar su pronta recuperación, junto a un video suyo haciendo trabajos con pelota.

Si bien hay que ver cuál es su evolución, su juventud le permite acelerar los tiempos y la idea es que vuelva a estar disponible pronto. Incluso, hay una fecha probable de reaparición: sería el 23 de marzo, cuando Boca enfrente a Central Norte de Salta, en el debut de ambos en la Copa Argentina.

Los futbolistas de Boca con cláusulas de salida más altas:

Exequiel Zeballos: US$ 20.000.000

Aaron Anselmino: US$ 20.000.000

Nicolás Figal: US$ 20.000.000 (firmará en los próximos días)

Miguel Merentiel: US$ 18.000.000

Equi Fernández: US$ 15.000.000

Luca Langoni: US$ 15.000.000

Cristian Medina: US$ 15.000.000

Nicolás Valentini: US$ 10.000.000

Por otro lado, el Consejo de Fútbol debe apresurarse en los próximos meses para sentarse a negociar la renovación de varios contratos. Sucede que en diciembre finalizan los vínculos de Sergio Romero, Javier García, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Guillermo “Pol” Fernández, Darío Benedetto y Edinson Cavani. Con más margen, en diciembre de 2025 concluyen los contratos de Marcos Rojo, Frank Fabra, Norberto Briasco y Jorman Campuzano.

