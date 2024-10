Boca, antes de Gimnasia: los tres puestos en duda en la formación y las urgencias matemáticas rumbo a la Libertadores 2025

Escuchar

El primer desafío decisivo de Fernando Gago como DT de Boca está a la vuelta de la esquina. Este miércoles, desde las 21.10, el Xeneize enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata con la obligación de ganar en busca de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina y seguir con chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2025 como campeón de este torneo.

Consciente de que el tiempo de trabajo escasea, el flamante entrenador del equipo definirá en las horas previas al encuentro, que se disputará en el estadio de Newell’s, cuáles serán los 11 titulares contra el Lobo. En relación a esto, los entrenamientos de este martes y de mañana miércoles, antes del viaje a Rosario, son determinantes. Pero hay un agravante: la cercanía de compromisos hace que Gago vaya conociendo el potencial de su plantel en plena competencia, lo que expone a algunos jugadores, sin el exigente nivel de competencia que pretende el nuevo conductor.

De todos modos, hay lugares del campo donde el cuerpo técnico puso la lupa tras el duro debut ante Tigre (derrota 3 a 0 en Victoria), y sabe que debe meter mano rápido.

Cavani en acción (Twitter @BocaJRSOficial)

El que más expuesto quedó fue Sergio Romero, no solo por los tres goles recibidos, sino por su llamativa falta de reacción en la acción que terminó con el 2 a 0 del Matador (anotado por Armoa) luego anulado por el VAR por posición adelantada. Pero, además, sorprendió a los asistentes al estadio de Tigre la limitada movilidad de Chiquito en la entrada en calor previa al partido.

Por eso es que Gago lleva a Rosario a los tres arqueros del plantel. Junto al exguardavalla de la selección argentina viajan Javier García y Leandro Brey. En este escenario, sería raro que el misionero juegue desde el inicio de un partido determinante para el futuro de Boca en la competencia. Con un plus: Brey viene de ser figura en la serie de octavos de final ante Talleres, en la que atajó un penal y marcó el suyo en la definición.

En la línea defensiva no habría sorpresas. Aunque aquí también se evidencia una falta de variantes. Porque así como Advíncula y Anselmino son un número puesto como lateral por derecha y primer zaguero, la casi segura presencia de Marcos Rojo se debe más a la escasez de alternativas que a un verdadero convencimiento del cuerpo técnico de que el exEstudiantes está en óptimas condiciones de ser titular. Por la izquierda estará Lautaro Blanco, mientras que Gary Medel y Frank Fabra no forman parte de los citados.

En el mediocampo hay dos nombres que son observados especialmente, pero que continuarían en el equipo. Son Cristian Medina y Kevin Zenón, a quien Gago no los ve en plenitud y se exhiben por debajo del nivel mostrado en el primer semestre. De hecho, en los dos casos parece verse una involución en sus rendimientos luego de la disputa de los Juegos Olímpicos París 2024 con la selección Sub 23.

En ambos casos, parecería más una cuestión de desgaste físico y mental que a otra cosa. Aunque a la vez sobrevuelan ofertas sobre ambos (Fenerbahce, de Turquia, en el caso de Medina y Hoffenheim, de Alemania, por Zenón), que también influyen psicológicamente en ambos futbolistas. De todas maneras, los dos estarían desde el inicio ante el Lobo.

Por su parte, Ignacio Miramón no conformó a Gago ante Tigre. En el último partido fue utilizado como volante central, pero su actuación no fue lo suficientemente sólida. Ahora, el cuerpo técnico evalúa si mantenerlo en el equipo titular o acompañarlo con otro mediocampista más experimentado, como Pol Fernández o Tomás Belmonte.

La última duda que definirá el DT en las próximas horas está en la zona ofensiva. Allí se descuenta la presencia de Edinson Cavani, el nuevo capitán y símbolo del equipo. Sin embargo, a Miguel Merentiel se lo notó demasiado incómodo en su nuevo puesto como extremo (primer por derecha y luego por izquierda), por lo que no sería descabellado que el uruguayo le ceda su lugar entre los titulares a Exequiel Zeballos, que ante Tigre otra vez ingresó muy bien y le cambió la cara al equipo, generando desbordes, cambios de velocidades y situaciones de gol que por momentos preocupó al Matador.

Exequiel Zeballos demostró un estado físico óptimo luego de superar dos graves lesiones Santiago Filipuzzi

Rumbo a las copas

El rendimiento del equipo es clave en este tramo de la temporada, ya que Boca necesita sumar puntos para clasificarse a la próxima Copa Libertadores, después de ausentarse por primera vez en siete años. El Xeneize ya no puede acceder a la edición 2025 como campeón de la Copa Sudamericana 2024 porque fue eliminado en octavos de final por Cruzeiro.

Ante ese escenario, le quedan tres vías posibles para obtener un cupo. La primera es más tangible: ganar la Copa Argentina. Para eso debe superar este miércoles al Lobo y luego al Fortín en semis y al ganador de Huracán vs Central Córdoba de Santiago del Estero en la hipotética final.

La otra opción es muy improbable: consagrarse campeón de la Liga Profesional. El equipo está en el puesto 16 con 24 puntos, a 13 de Vélez y con 9 fechas -27 unidades- por jugarse.

Brey, figura clave en el triunfo de Boca ante Talleres por penales, en los octavos de final de la Copa Argentina Marcelo Aguilar

La última chance es usar uno de los tres cupos que ofrece la Tabla Anual para aquellos equipos que no lograron títulos en el año. Ese listado lo lidera Vélez con 62 puntos, seguido por Talleres y Godoy Cruz, ambos con 55.

River y Estudiantes aparecen con 53, aunque el Pincha ya está clasificado como campeón de la Copa de la Liga 2024. En tanto, Racing (52) y Huracán (50) también figuran por delante de Boca (48), acechado por Argentinos e Independiente (48) y Unión (47). Así, el Xeneize está urgido por ganar y sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las 9 fechas que le faltan al torneo, para trepar en la Tabla Anual.

También serían escenarios favorables para Boca que el campeón de la Liga y de la Copa Argentina –en caso de que no la gane el equipo azul y oro- no salgan de Vélez, Talleres y Huracán, justamente para liberar uno o dos cupos. En ese escenario apremiante, hasta una coronación de River en la Libertadores actual le permitiría meterse en la edición del año próximo, aunque no se entrevere con los tres equipos con más puntos del año entre los no campeones.

Así está Boca. Entre definiciones técnicas, urgencias deportivas y cálculos matemáticos que le permitan transitar de la mejor manera posible lo que queda de este 2024 carente de alegrías deportivas.

Los primeros lugares de la tabla anual