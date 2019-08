Brian Benitez y su gesto tras la eliminación de Boca Fuente: FotoBAIRES

Su imagen quedó bajo las luces por dos momentos muy disimiles. Su semblante fue diferente también en cada una de esas acciones. Primero sufrió porque Daniele De Rossi lo dejó expuesto en el gol de Boca y después gozó y se burló de los xeneizes por la clasificación de Almagro en la Copa Argentina. Brian Benítez pasó de la frustración a la felicidad en la misma noche. Y su alegría se tradujo en gestos simulando el tradicional festejo de Pity Martínez y mostrando tres dedos recordando el resultado de River sobre Boca en la final de la última Copa Libertadores en Madrid.

El mediocampista del equipo de José Ingenieros aprovechó el momento justo para dejar su marca, porque mientras todos celebraban la clasificación alrededor del simbólico cheque que acaban de ganar, Benítez se burló de Boca con distintos ademanes: hizo el gesto sobre su camiseta como si tuviera una banda, señaló con tres dedos de su mano derecha (por la final de la Copa Libertadores) y al final llevó su dedo índice a la cabeza, haciéndolo girar, al estilo Pity Martínez. "Mi hermano me lo pidió. Era un partido muy especial, somos todos hinchas de River en la familia", explicó el volante de Almagro.

La explicación de Benítez

Benítez, estaba exultante por semejante logro de Almagro, por eso también se tomó unos minutos para contar la particular charla que tuvo con De Rossi, tras el gol que marcó el italiano y en el que le ganó en la lucha por el cabezazo: "Era mi marca. Yo sentí el empujón. Él me dijo en el área 'fue foul, ¿no?'. Pasa que sos vos, no te lo van a cobrar. 'Acá en Argentina no se cobra eso', me dijo. Ya está pillo de todo".