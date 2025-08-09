Boca empató con Racing: las dos increíbles situaciones de gol que desperdició Merentiel

Boca y Racing empataron 1 a 1, en un partido jugado esta tarde en la Bombonera. El equipo xeneize, que juega cada partido con una máxima tensión, suma 12 partidos sin ganar. Santiago Solari y Milton Giménez marcaron los goles, pero Miguel Merentiel quedó otra vez en el ojo de la tormenta.

La Academia, ahora, tiene la mira puesta en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, de Montevideo.

Boca, en cambio, no tiene competencia internacional y ya quedó eliminado de la Copa Argentina, por lo que está obligado a apostar todo al torneo Clausura para llegar a la Libertadores del próximo año.

La salida de los jugadores de Boca, tras el empate Santiago Filipuzzi - LA NACION

Por más que tenga la fachada de un partido más por el torneo local, en juego hubo mucho más que tres puntos. Desde la derrota con Huracán en Parque Patricios, al equipo xeneize le pasó de todo: del affaire por el cambio de Miguel Merentiel a las salidas confirmadas de Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol, pasando por la rescisión de Marcos Rojo, que ayer fue presentado como nuevo jugador de... Racing.

En medio de esa turbulencia y de la racha histórica de partidos sin ganar (12), Miguel Ángel Russo está obligado a encontrar un equipo que funcione. Lo necesita tanto como los hinchas, repartidos entre aplausos y reproches.

Merentiel, en el centro de la escena Santiago Filipuzzi - LA NACION

El espectáculo fue electrizante. El primer capítulo terminó sin goles, lo que no debe disfrazar la realidad: pudo haber sido tranquilamente un 2-2. Cavani, para Boca y Nardoni, para Racing, dispusieron de las mejores situaciones.

El tramo final mantuvo la intensidad, aunque con menos situaciones claras. El pibe Rodríguez debió salir del campo de juego, por una entrada durísima de Aguirre, que el juez Ramírez decidió no amonestar. El desarrollo era friccionado, al límite y el árbitro jugaba su juego.

En algunos casos fue excesivamente ejemplificador, en otros momentos, dejaba jugar con libertad. Merentiel tuvo la posibilidad más seria, con un disparo que contuvo Cambeses, en un mano a mano generado exclusivamente por el uruguayo, un zurdazo al medio, luego de un envío lejano de Cavani.

Al rato, en una jugada rapidísima, otra vez Merentiel tuvo el gol, pero se enredó solo y el arquero encontró la pelota y salvó a la Academia. Fue una deslucida tarea del delantero más querido por los hinchas.

Para peor, en la siguiente jugada, Racing se puso en ventaja, a través de un tanto de Santiago Solari. Y Boca empató con un furioso cabezazo de Milton Giménez, luego de un tiro libre de Paredes.

El grito furioso de Paredes, el autor de la asistencia, acompañado por Barinaga Santiago Filipuzzi - LA NACION

El episodio en el Ducó

Dos semanas atrás, Merentiel, protagonizó una singular escena antes de iniciar el segundo tiempo contra Huracán. Con el encuentro 0-0, el entrenador decidió incluir a Milton Giménez por el atacante uruguayo, quien pareció no estar enterado de la sustitución y se retiró enfadado al vestuario.

Ante las miradas incrédulas de sus compañeros, Merentiel se ubicó en el costado opuesto al banco de suplentes mientras Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo, y el propio entrenador le pedían al cuarto árbitro que levante el cartel luminoso para confirmar la modificación.Una de las cámaras del programa ESPN Fútbol 1 repasó el otro lado de ese momento que se llevó todas las miradas de los jugadores de Boca y Huracán. Mientras Leandro Paredes miraba de reojo a Merentiel, dando a cuenta de que la modificación era por él, el uruguayo decidió salir al campo de juego y confundió a todos.

Además de los golpes de vista, la cámara de ESPN captó la conversación entre Russo y Juvenal Rodríguez, otro de sus ayudantes de campo, quien le consultó: “¿Qué querés hacer con Merentiel?“. Ante este panorama, el DT fue categórico: “Afuera. Dale, hacé el cambio”.

Una vez que Giménez saltó al campo de juego, Merentiel, enojado con la decisión, salió corriendo al vestuario y no volvió al banco de suplentes con el resto de sus compañeros, en una clara muestra de un desencanto general. Este sábado, jugó muy mal, desenfocado. Y erró dos situaciones que no suele fallar.