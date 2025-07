Qué pasó con Miguel Merentiel en el entretiempo de Boca vs. Huracán

La derrota de Boca Juniores en el estadio de Huracán dejó, además de otro traspié futbolístico, un confuso cambio de Miguel Merentiel que desató una crisis. El hecho expuso una racha negativa sin precedentes y generó tensión interna, mientras las explicaciones de Miguel Ángel Russo no convencieron.

¿Qué pasó con Miguel Merentiel en el entretiempo?

El episodio más reciente ocurrió en el entretiempo del partido contra Huracán. Las cámaras de televisión captaron el momento en que Milton Giménez se preparaba para ingresar al campo de juego, mientras Claudio Úbeda, asistente de Miguel Ángel Russo, le daba indicaciones. Sin embargo, los once jugadores iniciales, entre ellos, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, aún permanecían en el campo. Aparentemente, nadie le había comunicado a Merentiel que sería reemplazado. Al ver su número en la pantalla, el delantero uruguayo salió directamente al vestuario, sin saludar a su compañero.

👀 ¿QUÉ PASÓ? La secuencia, al detale, del cambio de Merentiel en el Ducó.



La reacción de Merentiel y el vidrio roto

La reacción de Merentiel no se hizo esperar. En un arrebato de furia, el delantero uruguayo habría roto un vidrio de la puerta del vestuario, para dejar en evidencia su frustración y enojo por la situación.

La modificación táctica no cambió el rumbo del partido y no tuvo el efecto deseado. Boca continuó con un juego carente de ideas y Huracán aprovechó para ponerse en ventaja con un gol de Matko Miljevic. La derrota profundizó la crisis y extendió la racha negativa a once partidos sin triunfos, la peor en la historia del club.

El vidrio roto en el vestuario de Huracán

La explicación de Russo sobre el incidente de Merentiel

Tras el partido, Miguel Ángel Russo asumió la responsabilidad por el mal momento del equipo. “Me hago cargo de todo”, repitió en varias ocasiones. “Corresponde que yo me haga cargo de todo”, insistió. “No hagan un drama”, pidió el entrenador para minimizar la situación.

Russo intentó desactivar la polémica generada por el cambio lleno de confusión. “La salida de Merentiel la habíamos charlado. Hubo un problema de papeles en el banco con el cuarto árbitro y nada más. No le den mucha importancia, no pasó nada”, minimizó el DT. Sin embargo, sus palabras no lograron disipar las dudas y la sensación de desconcierto.

Miguel Ángel Russo se hizo cargo de la derrota de Boca Juniors frente a Huracán Manuel Cortina - LA NACION

A pesar del mal momento, Russo se mostró confiado en revertir la situación. “No digo que Boca haya tocado fondo porque material tenemos. Pero llegó el momento de cambiar algunas cosas. En estos 15 días que tenemos hay que trabajar mucho para lograr el cambio que el club necesita”, afirmó. El entrenador reconoció que el equipo necesita un cambio de rumbo y se mostró dispuesto a trabajar para lograrlo.

La peor racha en la historia de Boca

Boca atraviesa su peor racha de la historia Manuel Cortina - LA NACION

Con once partidos sin conocer la victoria, Boca atraviesa la peor racha de su historia. La falta de ideas, la fragilidad defensiva y la escasa efectividad ofensiva son factores que contribuyen a este presente sombrío. La presión aumenta y la paciencia de los hinchas se agota.

“Desde ya, cómo no vamos a entender el enojo de la gente. Los resultados no se dan y el hincha tiene razón, pero vamos a trabajar para dar vuelta en casa este momento. El torneo recién arranca, hay que dar vuelta la página. Estamos con mucha desilusión, y tenemos que trabaja con responsabilidad y compromiso”, sentenció un jugador Xeneize.

