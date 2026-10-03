Boca goleó a Unión con una actuación a la altura de su estirpe: también es candidato en el torneo Clausura

Boca suma 16 partidos sin derrotas en las tres competencias, el torneo local, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Tampoco deja de soñar en la Tabla Anual. Es un dato suelto, pero dentro de un contexto demoledor: cada día juega mejor. Más firme, más astuto. No se despesera, encuentra el momento y clava el cuchillo cuando olfatea la herida. Pocos lujos, brillo a medida: el equipo xeneize representa al Vasco Arruabarrena en cuerpo y alma: es un conjunto de autor, serio, confiable y hasta... se hace querer.

El 3 a 0 sobre Unión es una muestra. Y algo más: tiene un pibe maravilla, que juega 30 minutos y resuelve el triunfo con dos goles de coleccción. Leonel Flores, el nuevo chico de selección, tiene apenas 19 años.

Leonel Flores, el nuevo pibe de oro Gonzalo Colini - La Nación

Parece una eternidad, pero apenas transcurrieron un puñado de semanas. Boca quedó eliminado en la primera etapa de la Copa Libertadores (su histórica ambición), en una derrota contra Universidad Católica en la Bombonera. Tiempos resbaladizos en el Templo y con una imagen desabrida, amable para múltiples rivales. De hecho, fue uno de los moretones en un año con unos cuantos contratiempos, a tono con los últimos años.

Hasta que se presentó Rodolfo Arruabarrena.

Más maduro, más convencido, alejado de aquella exitosa y traumática primera experiencia, entró rápido en la dinámica del gigante. Global y particular. Y hasta salió adelante de un examen calamitoso, un 3-0 que le propinó Deportivo Riestra. Trabajo, humildad, voces fuertes aunque siempre puertas adentro.

Villa, entre dos rivales; el colombiano alternó algunas buenas, con varias malas Gonzalo Colini - La Nación

Encontró el equipo, fue partícipe del mejor Paredes, de un grupo de jóvenes que exigieron espacio y protagonismo, como el citado Flores, Merentiel más animado en el área y, entre tantos aciertos, seguridad en los laterales, de Leandro Lozano a Lautaro Blanco. Una receta simple, como aquella frase del Flaco Menotti, “el inodoro va en el baño y la heladera en la cocina”. Aunque con un estilo más propio de algunas páginas de Carlos Bianchi. Ante todo, tranquilidad.

“No disfruto mucho los triunfos. Hace 10 años me agarró una diabetes acá. Mi mamá no quería que venga, pero sabe que es Boca. Cuando llegue a casa analizo todo con mi staff para calmar todo. Voy a disfrutar cuando termine todo el 19 de diciembre”, suele sostener el Vasco.

Delgado juega cada día con mayor confianza Daiana Panza - La Nación

La Copa Sudamericana no es la Libertadores, claro. Pero alcanzar las semifinales, estar en la misma instancia en la Copa Argentina y en carrera en el torneo Clausura, abre el panorama del optimismo. La gente lo demuestra en un fresco viernes a la noche en la Bombonera. “Están bien los chicos. Es un buen grupo. Estos son resultados y no hemos conseguido nada. Todavía falta mucho, es un mes cargado de partidos. Tenemos que ir pasito por pasito y decir presente. Obviamente, en algún momento podemos no tener una actuación acorde a lo que necesitamos, pero tenemos ganas y hambre para buscar”, avisa el DT, que vive los partidos como si viera una representación. El equipo xeneize es su reflejo.

Contra Unión (un buen equipo que no cosecha todo lo que produce) jugaron casi todos los mejores, al menos en la perspectiva del conductor. Tal vez, Brey, Velasco y Villa fueron los más observados, con la nitidez de una lupa, en una formación que aporta certezas en prácticamente todos los rubros. Si juega mal (casi nunca brilla, en realidad), si es superado, tiene caciques y jóvenes sobre el césped que suelen dar la cara. Como muestra, la apertura del marcador: envío de Paredes (32), cabezazo de Di Lollo (22). El defensor suma 6 goles, todos de cabeza.

Luna Diale controla la pelota frente a Blaco, en uno de los duelos de la noche Gonzalo Colini - La Nación

Y en el banco de suplentes, tiene respuestas técnicas. No sólo con Enner Valencia, el héroe en el triunfo por 3 a 2 sobre Racing, por la Copa Argentina. En el caso del choque con el conjunto santafesino, sin ir tan lejos, esperaban Flores (pícaro en el tramo final del triunfo de la Argentina sobre Bolivia), Carlos Palacios y Angel Romero (recuperados de sus antiguos letargos).

Asociaciones, conexiones, complicidades. Remates sin sustento, con poca puntería o cierta dosis de liviandad, como un par de Ascacibar (y otro de cabeza), otro par de Villa, un zurdazo de Velasco, pero con la prepotencia de este tiempo. Boca juega bien, lo que no es poco.

El resultado era corto, el desarrollo era desigual. Unión corría detrás de la pelota, una sombra colectiva frente a un equipo al que observaba desde abajo. Los ingresos de Enner, Flores y Palacios levantaron a la gente, siempre entusiasmada, pero a partir de esa hora de la noche con tres cartas más festivas en la mano.

El festejo del 1-0, de Di Lollo Daiana Panza - La Nación

El partido seguía 1-0 y Malcorra, con chispazos, llevaba al Tatengue hacia adelante. Nunca se sabe, más allá de los merecimientos.

Hasta que el pibe Flores, con un par de amagues y un bombazo, acabó la faena. Al rato, convirtió uno más, otra obra de arte. Y Boca va. Va, va y va (en los tres frentes).