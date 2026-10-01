Gastón Gaudio confirmó que Ricardo Bochini está en su lista para las elecciones presidenciales en Independiente

Gastón Gaudio eligió la emoción y la memoria del fútbol argentino para realizar uno de los anuncios más importantes de su campaña rumbo a las elecciones de Independiente, que se hará el 13 de diciembre. A través de un video difundido en redes sociales, confirmó que Ricardo Bochini formará parte de su equipo de trabajo y ocupará el cargo de asesor futbolístico, una figura que acompañará la planificación deportiva y la toma de decisiones vinculadas al fútbol profesional.

La presentación estuvo atravesada por una referencia histórica. “Pase, maestro, lo estábamos esperando”, dice el extenista en el video. La frase remite a una anécdota relatada por Diego Maradona sobre la semifinal del Mundial de México 1986 frente a Bélgica. Según contó el capitán de la selección campeona del mundo, esas fueron las palabras con las que recibió a Bochini cuando ingresó por Jorge Burruchaga en los minutos finales de aquel partido. Palabras que quedaron en la memoria de todos.

Gaudio y Bochini

Con ese guiño al pasado, Gaudio buscó proyectar una idea hacia el futuro. “La pelota siempre al 10”, escribió al publicar el reel de Instagram. Y enseguida confirmó el rol que tendrá el máximo referente histórico de Independiente: “Ricardo Enrique Bochini será el asesor futbolístico para recuperar la identidad y la gloria”.

La incorporación de Bochini había sido adelantada días atrás por el propio Gaudio al anunciar su candidatura presidencial. En una entrevista en radio La Red aseguró que el exenganche ocuparía un lugar central dentro de su estructura futbolística porque considera que nunca se le dio la participación que merece en la vida institucional del club. “Va a ser nuestro asesor futbolístico. Es mi ídolo de toda la vida”, sostuvo al presentar algunos de los lineamientos de su proyecto.

La decisión forma parte de una propuesta más amplia con la que el campeón de Roland Garros busca diferenciarse en la carrera electoral. “El Bocha, junto con todas las leyendas de nuestro club, merecen ser protagonistas del presente y del futuro de Independiente”, escribió en sus redes sociales.

Gastón Gaudio

Gaudio, que confirmó públicamente su intención de competir por la presidencia, definió esa decisión como una de las más importantes de su vida. Explicó que durante mucho tiempo tuvo la intención de involucrarse en la política del club, aunque recién ahora encontró el contexto adecuado para hacerlo. También sostuvo que pretende encabezar un proyecto de unidad, con la participación de distintos sectores que tengan como objetivo común la recuperación institucional y deportiva de Independiente.

Entre las ideas que expuso aparece un concepto repetido: la profesionalización de todas las áreas de gestión. En ese sentido, señaló que uno de los modelos que observa es el de Paris Saint-Germain, una institución cuya estructura considera un ejemplo de organización y planificación. “Hay que profesionalizar todas las áreas”, afirmó al describir el rumbo que imagina para el club de Avellaneda.

Otro de los ejes de su propuesta es el regreso de figuras identificadas con la institución. Durante la entrevista en la que oficializó su candidatura admitió que mantiene diálogo con futbolistas surgidos del club y mencionó como ejemplo a Esequiel Barco. También reconoció que Gabriel Milito representa el perfil de entrenador que muchos hinchas desearían ver nuevamente vinculado a Independiente.

Gabriel Milito, actualmente en Chivas, de México, tiene el perfil que pretende Gaudio para Independiente ULISES RUIZ - AFP

Al mismo tiempo, Gaudio buscó despejar cualquier especulación sobre una eventual transformación de la entidad en una sociedad anónima deportiva. El candidato se manifestó a favor del modelo asociativo tradicional y destacó el valor social de los clubes argentinos. “Todo lo que tengo en mi vida lo tuve por un club social. No se me cruza por la cabeza destruir eso”, aseguró.

En ese contexto, la presencia de Bochini adquiere una dimensión que va más allá de un simple cargo dentro de una estructura electoral. Dueño de una trayectoria irrepetible y emblema de la época más gloriosa de Independiente, el ídolo representa para muchos hinchas una referencia ineludible a la identidad futbolística que convirtió al club en protagonista del continente.