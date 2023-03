Boca: Hugo Ibarra, en el ojo de la tormenta, tuvo una reunión con el plantel y Juan Román Riquelme analiza para ver si lo mantiene como DT

escuchar

El plantel de Boca iba a tener el lunes libre, pero Hugo Ibarra -muy golpeado por la derrota- cambió de planes y citó a los jugadores a las 18 en el predio de Ezeiza. Había cosas para hablar. Como disparador, el muy flojo nivel del equipo en 2023, individualidades que ya no ganan partidos como antes, un rumbo futbolístico difuso. Del lado de los futbolistas, también habían acumulado cosas para decir: sienten que el cuerpo técnico no les da las herramientas necesarias para hacer la diferencia en los partidos, que la rotación de nombres tampoco les da resultados. En el medio, el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme. ¿Qué piensan? ¿Tomarán un cambio de rumbo en la conducción del grupo?.

Ibarra conversó con los jugadores durante aproximadamente diez minutos. Reconoció que cometieron errores en el cuerpo técnico y les dijo que pretende más actitud y autocrítica para tener mejores rendimientos, ya que espera mucho más de ellos. Los futbolistas no dijeron nada. En el Consejo analizan los pasos a seguir. Todo indica que Ibarra dirigirá el próximo sábado ante Olimpo, por la Copa Argentina, pero su futuro a partir de la próxima semana no sólo estaría atado al resultado sino también al rendimiento mostrado desde lo individual y colectivo.

Su continuidad está bajo la lupa, sobre todo porque se viene el debut de Boca en la Copa Libertadores, previsto para el 5 de abril. La máxima ambición xeneize no podía arrancar con dudas o una relación quebrada entre el entrenador y los jugadores, más allá de que antes están los compromisos con Olimpo (este sábado) por la Copa Argentina, y Barracas Central, por la Liga Profesional 2023. Hasta el momento, Ibarra dirigió 35 partidos de los cuales Boca ganó 19, empató 7 y perdió 9, anotando 42 goles y recibiendo 32.

Juan Román Riquelme no suele ser muy expresivo. Pero cuando lo es… deja en claro su sensación del momento. Cuando Carlos Tevez le hizo el gol a Gimnasia que valió un campeonato, el primer título de Miguel Angel Russo en su regreso como DT y el primero del ex10 en su rol de dirigente, se lo vio en el palco de la Bombonera timando mate. No hubo grito, no hubo festejo. Sonrió por dentro: le estaba ganando un campeonato al River de Gallardo. Con el correr del tiempo, supo que su imagen de estatua por haber sido uno de los mejores jugadores de la historia xeneize podía sufrir algún desgaste. Y empezó a jugar, a su manera. Gritó mucho un gol de Frank Fabra (uno de sus jugadores más defendidos) a Rosario Central en la cancha de Vélez, luego festejó cantando como un hincha más tras la Copa Argentina que el equipo de Sebastián Battaglia le ganó a Talleres por penales en la final. Disfruta cuando siente que acierta.

Este domingo, en la Bombonera, venía masticando bronca por el juego del Boca de Hugo Ibarra ante Instituto. El rostro serio del 0-2 no le permitía ni digerir un mate. Cruzado de brazos y de pie, rodeado de Mauricio Serna, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, no podía creer el funcionamiento que estaba teniendo el equipo. Pero el tercer gol, anotado por Santiago Rodríguez a los 30 segundos de iniciada la segunda etapa, le colmó la paciencia. Y se fue del palco. Después apareció en otro palco, pero su semblante no se modificó. La derrota tampoco.

“Tenemos que mejorar siempre, ni somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdemos. No estuvimos a la altura del partido. Hay que hacer autocrítica general con humildad”, dijo el entrenador tras la derrota 3-2 ante Instituto. Y agregó: “Al hincha le digo que seguiremos trabajando, dejaremos todo por el club, las cosas no salen como uno quiere, pedimos paciencia. Cuando ellos tuvieron paciencia el equipo se repuso y llegó el campeonato. Llega la Libertadores, este plantel estará a la altura”.

Juan Román Riquelme observando a Boca vs. Central Córdoba en la Bombonera, en el actual campeonato 2023 Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Si bien Ibarra tiene dos títulos con Boca, en 2023 perdió mucho, cuatro partidos de diez, entre ellas una final ante Racing por 2-1, por la Supercopa internacional. Y las últimas imágenes del equipo fueron muy malas: empate con Defensa y Justicia 0-0 (Boca lo pudo ganar en el segundo tiempo, pero se vio ampliamente superado táctica y futbolísticamente) y las derrotas ante Banfield (0-1, pero mereció perder por goleada) e Instituto (estuvo más cerca, por funcionamiento, de caer 1-4 que de llegar al 3-3).

Tuvo un “veranito” de tres victorias seguidas: ante Platense, en la Bombonera (3-1), Vélez en Liniers (2-1) y la Supercopa Argentina ganada a Patronato (3-0) en Santiago del Estero. Pero ni eso logró tapar el malestar del hincha de Boca, que despidió al equipo con silbidos en la Bombonera luego de otra presentación sin ideas y hasta con actitudes de determinados jugadores puestas bajo la lupa. Que Sebastián Villa, Darío Benedetto y Pol Fernández (capitán) reciban los abucheos es más que un síntoma individual, es un grito de guerra con disconformismo que llega, incluso, a las decisiones que toma Riquelme . Incluso antes de eso, Boca había empatado con Central Córdoba en la Bombonera (Romero salvó a Boca atajándole un penal a Castelli) y perdido con Talleres en Córdoba (1-2). El hincha de Boca está disconforme con el juego del equipo y con el trabajo de Ibarra.

Si bien es un año político, ya que en diciembre habrá elecciones en la Ribera, las manifestaciones de reprobación en la Bombonera parecen genuinas del mal momento. Y en el boca a boca de expresiones que se ven en los canales deportivos y se palpa en la retirada de los periodistas del estadio el descontento por cómo Riquelme maneja el fútbol es notorio. Tras la derrota con Instituto, lo que más le reclamaban al hoy presidente del Consejo de Fútbol es la contratación de un entrenador de experiencia.

Cuando en plena crisis del Boca de Battaglia a Riquelme le cuestionaron escaleras debajo de la Bombonera la falta de contratación de refuerzos de jerarquía, al exenganche no le gustó. Y fue esa tarde que hizo bajar del micro a los jugadores, tras la derrota ante Gimnasia.

Hugo Ibarra, casi resignado en la derrota de Boca ante Instituto Luciano González Torres - FotoBAIRES

Riquelme sintió que los silbidos del domingo lo rozaron. Y por eso iba a estar atento al resultado de la reunión de este lunes entre el cuerpo técnico de Ibarra y el plantel. El punto en cuestión era si veía que la relación entre ambos seguía teniendo confianza como para darles más capítulos de convivencia. Por ahora Ibarra sigue. Por ahora.

