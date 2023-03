El entrenador Antonio Conte apuntó con dureza a sus jugadores y a todo Tottenham: “Veo muchos jugadores egoístas”

escuchar

El técnico de Tottenham, Antonio Conte, acusó a sus jugadores de ser “egoístas” y atacó la falta de mentalidad ganadora de su club después de que el equipo dejó escapar una ventaja de 3-1 para empatar 3-3 ante Southampton, último de la Premier League. Además, la respuesta del Cuti Romero, defensor del cuadro londinense y cómo se resolvería la continuidad del DT italiano que, según medios ingleses, podría ser destituido en los próximos días.

El resultado le costó al Tottenham la oportunidad de saltar provisionalmente al tercer lugar y apretó aún más la pelea por la permanencia que involucra a al menos nueve equipos. Sólo cuatro puntos separa a Crystal Palace, que se ubica en el puesto 12, y a Southampton, en el fondo de la clasificación.

El técnico de Tottenham Antonio Conte grita instrucciones durante el partido contra el Milan por los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 14 de febrero de 2023. (AP Foto/Luca Bruno)

Después de que vio a sus jugadores dejar ir una ventaja de dos goles, Conte no apaciguó las especulaciones de que busca irse. “Veo muchos jugadores egoístas. No veo un equipo”, admitió el técnico italiano después de que con un penal de James Ward-Prowse en el tiempo añadido Southampton empató. “Tenemos 11 jugadores que saltan al campo y yo veo jugadores egoístas. Veo jugadores que no se quieren ayudar entre ellos. No ponen corazón”, reflexionó en la rueda de prensa posterior.

Y sus declaraciones no finalizaron allí. Además, añadió que la falta de mentalidad ganadora del Tottenham está profundamente arraigada en el club que consiguió su último trofeo en el 2008. ”Están acostumbrados. No juegan por nada importante. No quieren jugar bajo presión”, manifestó con dureza.

“Faltan 10 juegos, y alguno piensa que podemos luchar. Podemos luchar por qué, ¿con este espíritu?, con esta actitud, con estos comentarios?. ¿Por qué ? por un séptimo, octavo, noveno lugar? No estoy acostumbrado a estar en esas posiciones”, consideró Conte muy molesto, y agregó: “El club es responsable por los fichajes… cada entrenador que pasó por aquí es responsable… ¿y los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? 20 años con este propietario y nunca han ganado nada. ¿Por qué? ¿Es solo culpa de los entrenadores o del club?. Hasta ahora estaba intentando esconder la situación, pero ahora…”.

Antes de dejar la sala de prensa, sentenció: “Todos tienen que asumir su responsabilidad, no sólo el club, no sólo el entrenador, no sólo el staff. Los jugadores están envueltos en esta situación. El Tottenham debe cambiar. Si ellos quieren continuar de esta manera, deberán cambiar de entrenador. pueden cambiar de mánager, muchos mánagers, pero la situación no va a cambiar, créanme”.

Ante esto, Cristian Cuti Romero, defensor campeón del mundo con la Selección Argentina, se refirió en sus redes sociales al momento del equipo. “Hay muchas cosas que mejorar, pero no nos cansaremos de intentarlo, nos levantaremos y volveremos a intentarlo. Amo a los jugadores de mi equipo, los amo a ellos y a mi club, se que vamos a salir adelante y el tiempo y el trabajo de todos juntos nos dirá a donde iremos. Llevo poco tiempo aquí, pero vamos a estar juntos para lograr cosas importantes, pueden pasar más años pero lo intentaremos”, expresó el marcador central.

Por otra parte, según medios ingleses, Daniel Levy, presidente de Tottenham, estudia si destituir a Antonio Conte ya o mantenerlo hasta que termine su contrato a final de temporada. Su decisión la tomaría durante el parate por la fecha FIFA de este próximo fin de semana. Además, el canal Sky Sports expresó que Conte piensa que seguirá en su cargo.

Con este resultado Tottenham quedó cuarto con 49 puntos, pero con dos partidos menos que su perseguidor, Newcastle (45 puntos). Hasta el momento, los de Conte están en zona de clasificación a Champions pero un nuevo tropiezo podría relegarlos a jugar la Europa League o incluso no alcanzar los puestos de competencias europeas.

