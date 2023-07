Boca - Huracán, en vivo, por la Liga Profesional

escuchar

ST, 21′ Cerca del segundo

Con más espacios, Boca juega mejor, más suelto. Barco se pierde el segundo grito, en otro avance con determinación. Apoyado por su gente, Boca va. Y va.

ST, 11′ Gol de Boca

No se chocan, tampoco se confunden uno con el otro, pero no hay sintonía en los número 9 xeneizes. Vázquez, con poca participación y Merentiel falla demasiado. Sin embargo, en la primera opción clara, el joven define con clase.

Tobio rechaza ante la presencia de Vázquez Mauro Alfieri

ST, 11′ La misma tónica

La tónica es muy parecida a la del primer capítulo: Boca avanza, Huracán responde. Hay mayor vértigo que buenas ideas. Van al frente, cada uno con su estilo.

Empieza el segundo tiempo

Sin modificaciones, arranca el segundo capítulo. Están amonestados Alan Varela y Guillermo Benítez, uno de cada lado.

Termina el primer tiempo

Boca y Huracán empatan sin goles al término del primer capítulo, en la Bombonera. Es un buen partido, con mucha intensidad, aunque sin aproximaciones claras.

¡NO SE PUEDE CREER! Atajada, palo, travesaño y salvada milagrosa de Huracán en la Bombonera.#LigaProfesional 🇦🇷



▶️ Suscribite al pack fútbol -> https://t.co/62LLsuPDjcpic.twitter.com/x4NL2626Du — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 10, 2023

PT 44′ Increíble (por dos)

Fabra, primero, define al palo de Chaves. A continuación, en la misma jugada, Barco remata y el balón choca con el travesaño (la pelota rebota en la línea). Es una doble jugada increíble, con dos acciones clarísimas, desperdiciadas por esas cosas que tiene el fútbol. Boca es superior.

PT 43′ Rápido y furioso

Barco encuentra su mejor versión con mayor libertad, lejos del encierro de la frontera izquierda y no tan cerca, además, de Fabra, que corre hacia adelante por la misma dirección. El juvenil representa el mayor crédito xeneize.

PT 33′ Se anima el Globo

Rápido, desatado, con algunas de las mejores decisiones tácticas de Diego Martínez en su etapa en Tigre, el Globo avanza con mayor decisión. Mazzantti y Cóccaro representan una amenaza.

¿ERA PENAL PARA BOCA? Barco cayó en el área, pero tanto Ramírez como el VAR consideraron que no hubo infracción.#LigaProfesional 🇦🇷



▶️ Suscribite al pack fútbol -> https://t.co/62LLsuPDjc pic.twitter.com/5iIfiOMBZ2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 10, 2023

PT 23′ ¿Fue penal?

Hezze se arroja en el área y Barco, cae. El juez no observa penal, pero desde el VAR toman cartas en el asunto. Luego de una rápida deliberación, el partido sigue: no se considera infracción. Boca y Huracán no dispusieron de penales en el torneo.

PT 21′ Con mucho ritmo

Boca ataca, Huracán responde. El equipo xeneize avanza con peligro y mucha gente, todo un símbolo si se recuerda sus últimos partidos. Pero atención: ofrece espacios, que el Globo quiere aprovechar. Es bueno el partido, con muchísimo ritmo.

PT 17′ De Gauto a Fabra-Barco

Por el sector derecho del ataque de Huracán aparece Gauto, con toda su desfachatez. En el mismo andarivel juegan Fabra y Barco, que en el 0-0 con Unión, se chocaron, no encontraron fluidez.

Jorge Almirón busca darle una identidad a Boca Mauro Alfieri

PT 11′ Con todo

Boca va y va durante los primeros instantes del espectáculo. Tiene dos posturas bien marcadas el elenco xeneize en la era Almirón: audaz como local y conservador como visitante.

Empieza el partido

Boca se enfrenta con Huracán, que está en zona de descenso, por la 24a. fecha. El partido se disputa desde las 19.31 en la Bombonera, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium.

19.25 Recupera soldados

En el banco de los suplentes, Boca tiene a varios soldados recuperados. La nómina: Javier García, Anselmino, Sández, Roncaglia, Equi Fernández, Pulpo González, Ramírez, Briasco, Carrasco, Cortés, Benedetto y Orsini.

19.20 Boca, con doble 9

Jorge Almirón confirmó la formación de Boca, con una declaración de principios: jugará con un doble 9, Vázquez y Merentiel. El equipo: Romero, Weigandt, Valdez, Valentini y Fabra; Varela, Pol Fernández, Medina y Barco; Vázquez y Merentiel.

19.15 La historia

La última victoria de Huracán fue el 28 de abril pasado, por la fecha 14, ante Arsenal (2-1), como local. El equipo que también dirigieron en el año Diego Dabove y Sebastián Battaglia sólo ganó dos de los últimos 26 partidos y tiene un grave déficit ofensivo: marcó un gol en ocho partidos e hizo tres, si se toman en cuenta los últimos 12. Boca le lleva 52 partidos de diferencia en el historial a Huracán en 155 encuentros: 81 triunfos del xeneize, 29 del Globo y 45 empates.

❤️ ¡La más linda del mundo entero! pic.twitter.com/Tn7gkKdkFS — CA Huracán (@CAHuracan) July 10, 2023

19.10 La crisis de Huracán

Huracán jugará en la Bombonera con la urgencia de sumar para, al menos, cortar la racha de tres derrotas en fila. El Globo no pudo torcer el presente con la llegada de Diego Martínez, que también pudo ser DT de Boca; quedó en la zona de descenso por tabla anual.

19.00 Bienvenidos a la cobertura en vivo

Boca buscará este lunes volver al triunfo en la Liga Profesional, cuando reciba a Huracán, que está en zona de descenso, por la 24a. fecha. El partido se disputa desde las 19.30 en la Bombonera, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium.

Respecto al equipo que empató con Unión sin goles, el DT Jorge Almirón realizará dos cambios; Nicolás Figal llegó a la quinta tarjeta amarilla y será reemplazado por el paraguayo Bruno Valdez; la otra variante será el ingreso de Luis Vázquez por Juan Ramírez para acompañar a Miguel Merentiel en el ataque.