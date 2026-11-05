Boca Juniors vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La Tabla Anual se definirá este sábado con tres partidos en simultáneo correspondientes a la última fecha de la primera etapa del Torneo Clausura 2026 y uno de ellos será Boca Juniors vs. Defensa y Justicia en la Bombonera -los otros son Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors vs. Huracán- con arbitraje de Sebastían Zunino, correspondiente al Grupo A.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.38 contra 9.05 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante.

El xeneize aspira a lograr su primer título en el año y, así, a cortar una sequía de más de tres sin vueltas olímpicas con la obtención de la Tabla Anual, que otorga una estrella como ‘campeón de liga’. Si bien comparte el primer puesto con el Bicho con 60 puntos cada uno, tiene una gran ventaja en la diferencia de goles (+22 contra +12) y en caso de imponerse será muy difícil que su perseguidor lo supere. El Canalla también está en la pelea, con 59 unidades, pero depende de que se caigan los dos líderes.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se ubica segundo en la zona A con 30 unidades y tiene posibilidades de quedar primero siempre que consiga un triunfo por una buena diferencia de anotaciones porque Instituto de Córdoba manda con 33 y +11. Para tener chances, debe caer la Gloria contra Newell’s como local.

Boca atraviesa un cierre de año excepcional en el que no solo pelea por el título en el Torneo Clausura, sino también en la Copa Sudamericana -enfrentará en la final a Atlético Mineiro- y en la Copa Argentina -jugará semifinales vs. Banfield-. En caso de conquistar el Clausura también competirá por el Trofeo de Campeones.

El Halcón de Florencio Varela, por su parte, hizo un buen certamen y ya tiene asegurado su lugar en octavos de final. Se ubica cuarto en la clasificación con 28 puntos producto de ocho victorias, cuatro empates y tres caídas y aspira a imponerse en la Bombonera para llegar, como máximo, al segundo puesto. Vélez tiene la misma cantidad de unidades y se encuentra por encima suyo por diferencia de goles (+10 contra +7).

Defensa y Justicia ya está en octavos de final y aspira a terminar segundo en su zona Juan Manuel Baez/FOTOBAIRES

Ambos equipos se enfrentaron en abril de este año, por la última fecha del Torneo Apertura, y ganó Boca 4 a 0 de visitante con goles de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.