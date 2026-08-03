Boca Juniors vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Torneo Clausura 2026 se pone al día esta semana con los tres partidos que restan de la segunda fecha, que curiosamente se desarrollan luego de la tercera, y uno de ellos es Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata, correspondiente al Grupo A. El duelo tendrá lugar el próximo miércoles a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas a instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Nazareno Arasa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.20 contra 4.05 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.94.

Alan Velasco anotó un gol en el empate de Boca frente a Newell's, por el Torneo Clausura Juan José García - FOTOBAIRES

El cotejo se desarrolla esta semana a raíz de que el xeneize tuvo que competir en la Copa Sudamericana 2026 -perdió ante 0’Higgins de Chile 1 a 0 y le ganó por penales, en 16avos de final- cuando se llevaron a cabo el grueso de los cotejos de la segunda fecha del Clausura.

Otra curiosidad es que no tendrá lugar en la Bombonera, sino en el escenario del Globo porque la institución del barrio porteño de la Boca está acondicionando el campo de juego, en muy mal estado. De hecho, es probable que ante Vélez y Recoleta de Paraguay también deba mudar su localía, algo que no cayó bien en los hinchas.

El equipo de Rodolfo Arrubarrena todavía no ganó en el certamen y acumula apenas un punto, el que logró el domingo pasado frente a Newell’s en Rosario con un empate 2 a 2. Antes, perdió ante Deportivo Riestra 3 a 0 como visitante, lo que marca la irregularidad de un equipo que no termina de arrancar y lo cual preocupa en demasía al entrenador.

El Pincha, por su parte, le ganó en su última presentación a Defensa y Justicia 3 a 0 y logró su primera victoria en el certamen, tras caer en la fecha inaugural contra Independiente 2 a 0. En caso de imponerse sobre Boca, quedará entre los líderes de la tabla de posiciones de la zona B.

El cotejo también tiene trascendencia para la Tabla Anual, a través de la cual ambos pujan por clasificar a los torneos internacionales de 2027. Estudiantes marcha tercero con 34 puntos y está ingresando a la próxima Copa Libertadores mientras que el xeneize marcha séptimo y se ubica en zona de Sudamericana, pero puede alcanzar a su rival de turno si lo derrota.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 con victoria de Estudiantes 2 a 1 como local con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pirez. Exequiel Zeballos descontó para Boca.