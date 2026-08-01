El emotivo reencuentro de Paredes con Di María tras el Mundial: “Amigo mío”

Charla, risas, mate. Fuertes tono de azul y amarillo de un lado. Mismos colores, pero más leves del otro. Así fue el emotivo reencuentro que tuvieron Leandro Paredes y Ángel Di María -ambos campeones en Qatar 2022- luego del Mundial 2026, que solo tuvo al volante de Boca como protagonista por el retiro de Fideo de la selección argentina. “Amigo mío”, escribió el mediocampista central en redes.

El encuentro se dio en las últimas horas en Rosario. El mediocampista viajó con el Xeneize para el partido ante Newell’s de este domingo a las 17 por la tercera fecha del Torneo Clausura. Solo dos horas después, Di María se enfrentará con Rosario Central a River, en el Gigante de Arroyito.

Así fue el reencuentro entre Paredes y Di María

Los futbolistas aprovecharon la inédita cercanía que les brindó el fútbol argentino y no desperdiciaron la oportunidad. Sin embargo, ninguno abandonó sus colores.

Parte del reencuentro fue registrado en un video que Paredes publicó en su cuenta oficial de Instagram. Allí se lo ve con el conjunto titular de entrenamiento del club de la Ribera. Fideo no quiso ser menos y también se vistió con el equipamiento deportivo del Canalla.

Di María y Paredes se enfrentaron en 2025 Marcelo Manera - LA NACION

En las imágenes se los observa conversando, riendo y con mate de por medio. Los dos futbolistas son grandes amigos, que no solo compartieron momentos inolvidables en la selección argentina, sino también a nivel clubes, cuando militaron al mismo tiempo en el París Saint Germain de Francia y en la Juventus de Italia.

Juntos en la cancha, compartieron 133 partidos y ganaron una buena cantidad de títulos, incluyendo la Copa del Mundo en 2022 y las Copa América de 2021 y 2024. Además, en 2025 fueron rivales, en el empate de Rosario Central con Boca por 1 a 1 el 14 de septiembre. El cotejo se disputó en Santa Fe y fue Di María el que convirtió el tanto para los locales.

La promesa de cumplir dupla técnica

La amistad entre Paredes y Di María ya cuenta con un capítulo en el futuro y se desarrollará cuando ambos se retiren. Los dos saben que se dedicarán a la dirección técnica e incluso podrían formar una dupla, según lo que reveló Fideo durante una entrevista en 2025.

Di María y Paredes durante unas vacaciones familiares Instagram

“Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas”, manifestó el delantero con pasado en Real Madrid en diálogo con ESPN. Y agregó: “Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho“.

En la misma conversación contó que la idea primero es dirigir a Rosario Central y luego a Boca. “Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento“, contó. Además, adelantó que la idea es jugar de forma ofensiva, con un 4-3-3. ”A Lea le gusta“, bromeó.