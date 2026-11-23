Tras ser campeón de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors recibirá el próximo miércoles en la Bombonera a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de dar un paso más hacia la conquista del tercer título en el año. El encuentro está programado a las 21 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Luis Lobo Medina, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.54 contra 6.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.94.

El conjunto del barrio porteño de La Boca atraviesa un presente inmejorable y ya ganó dos títulos de los cinco posibles. Uno de los que anhela es, justamente, el del certamen argentino y es el máximo favorito por lo que demostró hasta el momento.

En la primera etapa el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue segundo en el Grupo A por detrás de Instituto de Córdoba con 33 puntos producto de nueve triunfos, seis empates y apenas una derrota. Entre todas las competencias, lleva siete victorias consecutivas y la última derrota fue contra Vasco Da Gama en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena construyó un equipo muy sólido y le devolvió la sonrisa a Boca RAUL ARBOLEDA - AFP

La Lepra mendocina, por su parte, tuvo una gran temporada en la que compitió en la Copa Libertadores y fue eliminado en octavos de final y, además, lideró en gran parte del calendario la Tabla Anual hasta que las lesiones de jugadores importantes le impidieron sostener la regularidad.

Aun así, le alcanzó para clasificarse a los playoffs con el séptimo puesto en la zona B con 23 unidades gracias a seis triunfos, cinco empates y cinco caídas. Lo negativo es que de los últimos siete encuentros ganó solo uno -vs. Banfield 3 a 1-, pero sueña con dar el gran golpe ante Boca y avanzar a cuartos de final.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Torneo Clausura 2025 y ganó Boca 3 a 0 como visitante en Mendoza con goles de Tomás Bottari, Exequiel Zeballos y Álan Velasco.

El ganador del cruce avanzará a la siguiente etapa y enfrentará a Gimnasia de La Plata o Newell’s, que se enfrentan este lunes en el Bosque.