Boca Juniors vs. São Paulo, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Boca Juniors y São Paulo se enfrentan este martes desde las 21.30h en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), por ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Boca Juniors viene de ganar ante Recoleta por 4-0 mientras que São Paulo llega de ganar ante Bolívar por 3-1.

Todo lo que hay que saber

Boca Juniors vs. São Paulo

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

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