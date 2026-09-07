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Boca Juniors vs. São Paulo, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este martes desde las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Boca Juniors vs. São Paulo, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Boca Juniors vs. São Paulo, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Boca Juniors y São Paulo se enfrentan este martes desde las 21.30h en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), por ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Boca Juniors viene de ganar ante Recoleta por 4-0 mientras que São Paulo llega de ganar ante Bolívar por 3-1.

Todo lo que hay que saber

  • Boca Juniors vs. São Paulo
  • Hora: las 21.30h
  • Partido correspondiente a ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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