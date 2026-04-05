Boca Juniors vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors debutará en la Copa Libertadores 2026 el próximo martes como visitante frente a Universidad Católica de Chile en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D. El partido está programado a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Claro Arena de Santiago de Chile y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.28 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.14.

El conjunto trasandino llega al cotejo con el xeneize envalentonado por el triunfo 6 a 1 ante Palestino que consiguió el jueves pasado en el certamen doméstico, donde marcha tercero. Dirigido por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri, los cuáles varios de ellos serán titulares en el arranque del máximo certamen continental.

El elenco de Claudio Úbeda llega a su debut internacional en racha por sus dos victorias seguidas en el Torneo Apertura, donde se ubica tercero en el Grupo A. Los triunfos acallaron las críticas sobre el entrenador, más allá de que el equipo hace nueve cotejos que no pierde con más empates que alegrías. En su regreso a la etapa de grupos de la Copa Libertadores, certamen que anhela ganar por séptima vez, el combinado azul y amarillo contará con el aliento de 2000 hinchas suyos, cifra que fue autorizada a concurrir al estadio tras varios idas y vueltas.

Tomás Aranda es una de las figuras del Boca de Claudio Úbeda, que llega al debut en la Copa Libertadores envalentonado por sus dos últimos triunfos ALEJANDRO PAGNI - AFP

El historial entre ambos clubes tiene 11 partidos con siete triunfos de Boca, dos de Universidad Católica y dos empates. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Sudamericana 2005 con sendos triunfos del xeneize 2 a 1 en la Bombonera y 1 a 0 en Chile.

Fixture y posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Universidad Católica vs. Boca - Martes 7 de abril a las 21.30 - Estadio Claro Arena.

Barcelona SC vs. Cruzeiro - Martes 7 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha.

Fecha 2

Boca vs. Barcelona SC - Martes 14 de abril a las 21 - Estadio La Bombonera.

Cruzeiro vs. Universidad Católica - Miércoles 15 de abril a las 19 - Estadio Mineirao.

Fecha 3

Cruzeiro vs. Boca - Martes 28 de abril a las 21.30 - Estadio Mineirao.

Barcelona SC vs. Universidad Católica - Miércoles 29 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha.

Fecha 4

Universidad Católica vs. Cruzeiro - Miércoles 6 de mayo a las 23 - Estadio Claro Arena.

Barcelona SC vs. Boca - Martes 5 de mayo a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha.

Fecha 5

Boca vs. Cruzeiro - Martes 19 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera.

Universidad Católica vs. Barcelona SC - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Claro Arena.

Fecha 6