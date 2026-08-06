Boca Juniors vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá el próximo sábado 8 de agosto seis partidos y uno de ellos es el que protagonizarán Boca Juniors y Vélez Sarsfield en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, donde el xeneize volverá a ser local. El encuentro correspondiente al Grupo A está programado a las 19.15 y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Yael Falcón Pérez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.87 contra 5.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20.

El xeneize volverá a no disponer de la Bombonera, la cual tiene su campo de juego en malas condiciones y está siendo acondicionado a contrarreloj con el objetivo de que esté disponible para recibir a Recoleta de Paraguay la próxima semana por la Copa Sudamericana.

En ese mismo escenario el conjunto de Rodolfo Arruabarrena venció este miércoles a Estudiantes de La Plata 1 a 0 con tanto de Santiago Ascacíbar, en el postergado de la segunda jornada. Así, ganó por primera vez y llegó a los cuatro puntos, importantes para la zona y, sobre todo, para la Tabla Anual en la que puja por clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Milton Delgado es un titular inamovible en Boca Juniors Gonzalo Colini - La Nación

Teniendo en cuenta la agenda cargada de partidos que tiene Boca, es probable que el DT continúe con la rotación de jugadores porque tres días después competirá por los octavos de la Sudamericana. Leandro Paredes acumula un trajín importante porque no descansó después de ser subcampeón del Mundial 2026 con la selección argentina y su presencia desde el arranque está en duda.

El Fortín, por su parte, lidera invicto con 9 puntos porque es uno de los tres equipos que ganó todos los encuentros que jugó en el campeonato -los otros son Barracas Central y Argentinos Juniors, del Grupo B-. Dirigido por Guillermo Barros Schelotto, el elenco del barrio porteño de Liniers es uno de los mejores de la temporada 2026 se ubica tercero en la general.

Vélez ganó todos los partidos que jugó en el Torneo Clausura 2026 Foto: FOTOBAIRES Fecha 3 Torneo Clausura Liga Profesional FACUNDO MORALES

Ambos clubes se enfrentaron este año en el Torneo Apertura, por la cuarta fecha, y ganó Vélez 2 a 1 en el estadio José Amalfitani con un doblete de Matías Pellegrini. Iker Zufiaurre descontó para Boca.