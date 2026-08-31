Boca Juniors vs. Vélez, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los octavos de final de la Copa Argentina 2026 concluirán el próximo miércoles con el cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, programado a las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Sebastián Zunino, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 2.00 contra 4.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Fortín. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.20.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento porque está clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y en puesto de acceso a los playoffs del Torneo Clausura, después de lo que fue un primer semestre muy duro por la eliminación de la Libertadores.

En el campeonato que reúne a clubes de todas las categorías comenzó su participación en la primera ronda con una victoria sobre Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0 y, después, eliminó a Sarmiento de Junín por el mismo resultado. Su rival de turno también disputó dos encuentros: primero superó a Armenio 4 a 1 y, luego, a Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0.

De la mano de Guillermo Barros Schelotto, el elenco del barrio porteño de Liniers está invicto en el Clausura, pero empató los últimos cuatro juegos y cedió la cima de la tabla de posiciones del Grupo A. Sin competencia internacional, apunta a ser protagonista en el plano doméstico y tiene ante sí una gran ocasión de dejar en el camino a uno de los equipos de mayor poderío.

Leonel Flores se lleva la pelota ante la marca de Emmanuel Mammana, un duelo que se repetirá en la Copa Argentina JUAN MABROMATA - AFP

El ganador avanzará a cuartos de final y enfrentará a Racing, verdugo de Belgrano de Córdoba 1 a 0 en octavos.

Ambos equipos se enfrentaron recientemente en el Torneo Clausura 2026, por la cuarta fecha, y empataron 1 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, donde el xeneize hizo de local. Diego Valdés abrió el marcador para el Fortín mientras que Santiago Ascacíbar igualó para Boca.

En la Copa Argentina, Boca y Vélez se cruzaron en las semifinales de la edición 2024 en lo que fue un partidazo y la moneda cayó del lado del Fortín 4 a 3.

Resultados de los octavos de final de la Copa Argentina