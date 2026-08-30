VIDEO: así fueron los golazos de Gimnasia de Mendoza contra Independiente por el torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente. El equipo cuyano, que atraviesa una campaña de ensueño en la temporada en la que volvió a primera división le ganó 3 a 0 en Avellaneda y despertó una catarata de silbidos en el estadio Libertadores de América. El primero llegó en la primera etapa, pero en la segunda aparecieron dos joyas del mismo futbolista: Facundo Lencioni.

Estaban Fernández marcó el 1 a 0, a los 42 minutos. Los futbolistas de Independiente se retiraron abucheados, pero las dos perlas llegaron en el segundo tiempo. Cuando el cronómetro marcaba los ocho, Lencioni vio espacio hacia adelante en un rápido contraataque y se confió. Levantó la cabeza y, desde afuera del área, le rompió el arco a Rodrigo Rey. Remate que pegó en el travesaño y entró en el arco.

El tercero del Lobo mendocino, el segundo de Lencioni, llegó a los 15. Tras un lateral desde la derecha, la pelota le llegó al mediocampista. En esta ocasión, el futbolista recibió la pelota, pero no le pegó fuerte, sino que con el borde interno de la pierna zurda la acomodó contra el segundo palo del arquero Rey. Impresionante.

Otra joya más del futbolista de 25 años nacido en la ciudad de Rafaela y que está a préstamo en Gimnasia desde Belgrano y que lleva 16 tantos en 60 partidos jugados en el club. Además, es uno de los referentes que tiene el equipo de Hernán Franco porque fue clave en el ascenso que logró el equipo a primera división a fines de 2025.

Con la goleada en contra y durante el desarrollo del segundo tiempo, el público de Independiente manifestó su enojo de inmediato. Todos comenzaron a chiflar y a cantar contra sus futbolistas. Los gritos también fueron para la dirigencia.

Facundo Lencioni fue la figura del partido y tras la goleada, habló con la transmisión oficial y eligió uno de sus dos golazos: “Me quedo con el segundo por el control y porque la quise poner ahí. No se me venía dando, estaba cerca y gracias a dios pude convertir”.

Luego habló del partido y de lo que sueñan con el equipo: “Por momentos nos superaron, después logramos hacer el gol, ellos se desesperaron, nos dejaron espacios y lo aprovechamos. Nuestro objetivo era mantener a Gimnasia en primera, pero ahora nos animamos a más”.

Una vez finalizado el encuentro, consumada la goleada de Gimnasia de Mendoza, todo se repitió. El ensordecedor abucheo fue dirigido una vez más a los jugadores. No se salvó ninguno. Ni el entrenador Jadson Viera que recién lleva dos partidos al mando del equipo. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, fue el grito de guerra de los hinchas del Rojo. Luego, se retiraron del estadio muy enojados, incluso algunos se fueron antes de que terminara el partido.