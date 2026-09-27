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Así fueron los tres goles de Enner Valencia que le dieron el triunfo a Boca sobre Racing en la Copa Argentina

El ecuatoriano marcó un triplete y puso al Xeneize en una de las semifinales del torneo, partido que jugará con Banfield

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Así fueron los tres goles de Enner Valencia que le dieron el triunfo a Boca sobre Racing en la Copa Argentina.
Así fueron los tres goles de Enner Valencia que le dieron el triunfo a Boca sobre Racing en la Copa Argentina.Marcelo Manera - LA NACION

Y un día, el delantero ecuatoriano Enner Valencia despejó las dudas de los hinchas de Boca y demostró para qué llegó al club de La Ribera. Con tres goles de cabeza en poco más de 20 minutos, el goleador dio vuelta al resultado adverso contra Racing y puso al Xeneize en una de las semifinales de la Copa Argentina, partido que jugará contra Banfield.

El primero de los tantos llegó a los 72 minutos, cuando Valencia, que ingresó por Santiago Ascacibar a los 11 minutos del segundo tiempo, tomó un centro de un tiro de esquina de Lautaro Blanco y acertó un cabezazo limpio tras saltar en soledad.

A los 35 de la segunda mitad, el delantero ecuatoriano empató el encuentro ante un Racing que parecía perplejo. Sebastián Villa, que también ingresó en la segunda mitad, en su caso por Alan Velasco, sacó un centro al área y Valencia superó al arquero Facundo Cambeses.

Con el 2 a 2, el partido comenzaba a diluirse y la tanda de penales se asomaba una vez que el árbitro Andrés Gariano diera el pitazo final. Pero no. Valencia tenía una oportunidad más de convertirse en el héroe de los cuartos de final. En el quinto minuto de descuento, un centro de Carlos Palacios desde la derecha buscó el cabezazo del ecuatoriano, que se elevó entre dos rivales y volvió a ganar de cabeza, metiendo la pelota por el poste derecho de Cambeses para sentenciar el encuentro.

“Sabía que cuando llegara me iban a costar los primeros partidos, iba a ser difícil; estaba en un parate después del Mundial, llevaba mucho tiempo sin jugar”, reconoció luego Valencia, una vez finalizado el encuentro, en declaraciones a TyC Sports. El ecuatoriano había llegado al Xeneize tras la lesión que sufrió el delantero paraguayo Adam Bareiro.

Con una sonrisa dibujada en su cara, el goleador, de 36 años, consideró a este partido contra Racing como “uno de los que quedará en primer lugar de mi carrera, esto es inolvidable. Mirá cómo lo viven acá, terminó el partido hace media hora y la gente sigue alentando”.

En un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, la “Academia” había arrancado en ventaja primero con un golazo olímpico del volante Gastón Lodico y luego con un tanto del delantero Adrián “Maravilla” Martínez, a los 19 del primero y a los 2 del segundo tiempo.

El golazo olímpico de Racing ante Boca
El golazo olímpico de Racing ante Boca

Pero, con los cambios desde el banco de suplentes que pensó el técnico Rodolfo Arruabarrena, Boca pudo dar vuelta el encuentro y quedarse con un triunfo histórico, que lo deja de nuevo entre los cuatro primeros de la Copa Argentina, torneo que ganó en cuatro ocasiones, la última en la temporada 2020.

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