Boca jugará la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana con Vasco da Gama en el Maracaná

Boca y Vasco da Gama se enfrentarán esta noche, en la Bombonera, por el desafío de ida de la Copa Sudamericana. Por cuestiones judiciales, a una semana del desquite en Río de Janeiro, todavía no estaba confirmado el estadio de la definición. Sin embargo, ello quedó resuelto esta mañana: el estadio para la revancha será el emblemático Maracaná, que tiene una capacidad de 78.838 espectadores.

Así lo resolvió el tribunal de Río de Janeiro, que falló a favor de la solicitud de Vasco da Gama y revocó la orden judicial emitida el sábado pasado por la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), Suely Lopes Magalhães, permitiendo que el Maracaná albergue el partido del 20 de octubre.

Vale recordar que Vasco da Gama no podrá recibir a Boca en su estadio, el São Januário, debido a que la cancha no cumple con la capacidad mínima exigida por la Conmebol para un partido de semifinales. A nivel reglamentario, se requiere que sus competencias se desarrollen en estadios que cuenten con una capacidad mínima de 30.000 espectadores y el estadio donde Vasco hace de local cuenta con sólo 20.419 localidades.

Rodolfo Arruabarrena, el entrenador de Boca, que se ilusiona con llegar a la final de la Copa Sudamericana Gonzalo Colini - La Nación

La Policía Militar de Río de Janeiro, además, determinó “inadecuado” al São Januário “inadecuado” para el partido contra los argentinos debido a “las características de la competición, la fuerte presencia prevista de los hinchas visitantes, la necesidad de separación y control de los fanáticos, las condiciones de acceso y de dispersión del público, así como las particularidades de los alrededores de ese estadio”. Con ese panorama, la Fiscalía carioca recomendó la utilización del Maracaná. Ante la gravedad del conflicto, el Procurador General del Estado envió un oficio formal al gobernador para exigir su intervención, en el que recordó que la seguridad pública y el ordenamiento urbano prevalecen sobre cualquier postura de la empresa concesionaria. Pero una jueza no le había dado lugar a esta solicitud, denegado la mudanza.

Uno de los ingresos al estadio Maracaná, en 2023, antes de la final de la Libertadores ganada por Fluminense ante Boca Aníbal Greco

La mudanza al Maracaná también era riesgoso para la seguridad debido a que Flamengo y Botafogo jugarían el mismo día en el Gimnasio Maracanãzinho (parte del complejo del histórico estadio de fútbol), por la Liga Brasileña de Básquetbol. Pero Vasco logró revocar la orden judicial. Vasco, según el portal globo.com, argumentó que es “imposible comparar un partido de semifinales continentales con un partido de básquetbol y señaló la mala fe del Consorcio”, además de citar recomendaciones de la Fiscalía, que en dos ocasiones se había mostrado a favor de que el duelo se celebrara en el Maracaná, y de los organismos de seguridad, que también recomendaban que el partido con Boca se disputara allí.

El club también acusó a Flamengo y Fluminense de “violar las obligaciones de la Concesión”, lo que podría justificar que el Gobierno del Estado inicie una investigación sobre el incumplimiento de contrato. El rival de Boca recibió un fallo favorable del tribunal el viernes por la noche y había comenzado a vender entradas horas después. Ya se expendieron más de 45.000 tickets.

Vista aérea del estadio Maracaná un día antes de la final de la Copa Libertadores 2023 entre Fluminense y Boca Bruna Prado - AP

Los recuerdos cercanos del Maracaná no le generan gratos recuerdos a los hinchas de Boca. Allí se disputó la final de la Copa Libertadores 2023, el 4 de noviembre: Fluminense derrotó al equipo xeneize, por entonces dirigido por Jorge Almirón, por 2 a 1, en el tiempo suplementario, con John Kennedy como figura.