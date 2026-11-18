BARRANQUILLA (Enviado especial).- En el Metropolitano Roberto Meléndez todavía hay obreros trabajando, máquinas en movimiento y detalles por terminar. El estadio estrenará su nueva cara este sábado, cuando Boca y Atlético Mineiro disputen la final de la Copa Sudamericana, ante miles de hinchas que ya empiezan a llegar desde la Argentina y Brasil. Por ahora, la mayoría se concentra en el centro de Barranquilla, entre bares y restaurantes, donde ambas hinchadas conviven sin inconvenientes. La cancha queda bastante más al sur, en la Ciudadela 20 de Julio, una zona popular de casas bajas, comercios y calles muy transitadas, en el límite con el municipio de Soledad.

Aquí, Boca buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales y convertirse en el primer club argentino en dar la vuelta olímpica en esta ciudad. Solo dos equipos del país levantaron una copa en territorio colombiano: Lanús, en la Conmebol de 1996, frente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, y el propio Boca, en la Recopa de 2005, ante Once Caldas, en Manizales. Pero el Metropolitano guarda una historia que pocos recuerdan: hace cuatro décadas, fue escenario de un episodio clave para el título mundial de la selección de Carlos Bilardo en 1986.

La formación Argentina en el amistoso en Barranquilla contra Junior, el 15 de mayo de 1986; arriba, Daniel Passarella, Oscar Ruggeri, Nery Pumpido, Oscar Garré, Sergio Batista y Diego Maradona; abajo, Julio Olarticoechea, Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Sergio Almirón y Jorge Valdano Archivo LA NACION / Antonio Montano

El 15 de mayo de aquel año, apenas cuatro días después de su inauguración con un amistoso entre Junior y Uruguay, el flamante estadio recibió al equipo nacional. Argentina ya estaba instalada en México, pero viajó especialmente a Colombia para enfrentar a Junior de Barranquilla. Venía de golear 7 a 2 a Israel en Ramat Gan, a pocos kilómetros de Tel Aviv, y tenía otros cuatro compromisos programados. Faltaban apenas 16 días para el comienzo del Mundial y los jugadores no estaban demasiado convencidos de interrumpir la preparación para disputar más amistosos. El viaje provocó fuertes discusiones dentro del plantel, aunque terminaría siendo decisivo para unir al grupo que semanas después alcanzaría la gloria en el Azteca.

La selección llegaba rodeada de críticas, con diferencias dentro del plantel y muchas dudas sobre su rendimiento. El viaje a Colombia no ayudaba. Los futbolistas temían sufrir lesiones y no estaban de acuerdo con seguir jugando amistosos cuando faltaba tan poco para el Mundial. Y, como dice el refrán, un martes 13 ni te cases ni te embarques. Justamente ese día, apenas aterrizaron en Bogotá, los 22 integrantes del plantel se reunieron en una habitación del hotel La Fontana. Hablaron de los premios, la preparación y los problemas que arrastraban desde hacía tiempo. La charla fue subiendo de tono y terminaron diciéndose de todo.

“Me acuerdo como si fuera hoy. Me paré en el medio y me puse a hablar. Los miraba a todos a los ojos, sentía que me hervía la sangre y la vena del cogote se me reventaba. Acompañaba cada palabra con el puño cerrado, como si fuera a pegar. Eso, eso quería. Pegar con las palabras. Pero pegar bien. Llegar al corazón”, escribió Maradona años después en su libro México 86. Mi Mundial, mi verdad. La charla sirvió para empezar a unir al grupo, pero todavía quedaba jugar contra Junior, en Barranquilla, con un calor y una humedad difíciles de soportar.

El partido terminó 0 a 0 y dejó todavía más dudas. Junior ni siquiera presentó a todos sus habituales titulares: pocos días después debía disputar un partido decisivo por el campeonato colombiano y su entrenador, Jorge Solari, reservó a varios futbolistas. Argentina, en cambio, jugó con Maradona, Daniel Passarella, Jorge Burruchaga y buena parte de los futbolistas que semanas después levantarían la Copa del Mundo. Pero no pudo ganar.

Carlos Goyén intercepta un centro al área; Argentina jugó con una camiseta inédita, celeste con mangas blancas

“Éramos una banda de perros, éramos malísimos, no podíamos tirar una pared”, recordó Maradona en una entrevista de 2020. Y el calor tampoco ayudaba: “Estábamos jugando dentro de un horno. Las gotas de sudor se nos caían de los dedos”. Aquella noche hubo unos 37 grados y una humedad agobiante. Argentina tuvo situaciones para ganar, pero chocó una y otra vez con el arquero uruguayo Carlos Goyén, ex Independiente, que por entonces atajaba en Junior.

“No voy a contradecir a Diego, y menos ahora que no está entre nosotros. Pero tuvieron cuatro o cinco situaciones de gol y me encontraron en una noche muy afortunada”, le cuenta Goyén a LA NACION. El arquero recuerda dos mano a mano que le tapó a Pedro Pasculli y, especialmente, una atajada a Maradona: “Valdano estaba dentro del área, Diego sacó un latigazo corto, inesperado, y tuve una buena reacción junto al palo derecho”. También menciona el duelo entre Passarella y el peruano Julio César Uribe, que terminó con los dos expulsados.

Diego Maradona fue la gran atracción del partido: todos querían una foto con el 10 Archivo LA NACION / Antonio Montano

Las crónicas de la época reflejaron distintas miradas sobre el partido. El Heraldo de Barranquilla, por ejemplo, tituló: “Goyén 0, Argentina 0”, mientras que los medios argentinos coincidieron en que el equipo de Bilardo mereció ganar, pero no jugó como se esperaba y ni siquiera pudo superar a una formación alternativa de Junior.

El 0 a 0 terminó de convencer a los jugadores de que debían regresar cuanto antes a México. Todavía les quedaba otro amistoso frente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, pero no querían seguir sumando partidos a tan pocos días del Mundial. Esa noche volvieron a juntarse para discutir qué hacer y la charla fue todavía más fuerte que la primera.

Aquel viaje a Barranquilla generó roces entre los jugadores y Carlos Bilardo, que terminó aceptando el regreso a México Archivo LA NACION (Antonio Montano)

“La reunión en Barranquilla fue terrible, durísima, con la sabiduría de los que la propusieron y con la aceptación del grupo. También hay que decir que estuvimos a punto de matarnos a trompadas, eh. Nunca más viví una situación así. Pero nos vino bien, todos tuvimos que hablar y aportar nuestro punto de vista. Nadie se quedaba con nada, desde los más experimentados hasta los que éramos más jóvenes”, le contó Burruchaga a LA NACION.

“Después del partido contra Junior, en Barranquilla, cuando no pudimos levantar las piernas, nos empezamos a preguntar qué estábamos haciendo ahí, en vez de estar instalados en México. Faltaban tres semanas para el Mundial y no tenía sentido estar dando vueltas por Colombia, exponiéndonos a las críticas, a un clima distinto, a las patadas de rivales -que lo único que querían era mostrarse-, al calor, a un ahogo que era diferente al de la altura que íbamos a tener que enfrentar después”, contó Maradona. Diego habló con Bilardo y logró convencerlo de cambiar los planes. “Ahí fue el quiebre. Reuní a todo el grupo y el grupo se hizo fuerte. Ahí definimos que éramos nosotros contra el mundo”, explicó.

El final de la historia: Diego Maradona levanta la copa en el estadio Azteca, tras consagrarse campeón del mundo por única vez STAFF - AFP

Goyén también escuchó esa versión con el paso de los años. “Algunos excompañeros de Independiente me contaron que esa noche se juntaron todos en una habitación, discutieron muchísimo y se dijeron las cosas que se tenían que decir. A partir de ese momento Argentina explotó y logró el campeonato del mundo”, relata. El empate también fue el último partido de Passarella con la selección: una afección intestinal lo dejó fuera del Mundial.

De aquel Metropolitano de 1986 queda muy poco. El estadio lucirá completamente renovado para la final entre Boca y Atlético Mineiro. Las obras incluyeron la instalación de césped híbrido, nuevas butacas, túneles de acceso, sectores VIP, trabajos de pintura y una pantalla LED de 360 grados. También se eliminó la pista de atletismo y se bajó cuatro metros el campo de juego para acercar las tribunas, mientras que la capacidad pasó de 43.000 a 65.000 espectadores.

Ahora le tocará a Boca buscar una alegría en la misma cancha donde la selección argentina empezó a forjar uno de los mayores éxitos de su historia. Y con la ilusión de que, esta vez, la historia también termine con una copa.