Boca, rumbo a la “final” definitiva: el equipo que tiene en mente Diego Martínez para jugar con Godoy Cruz

Boca recibirá este martes a Godoy Cruz de Mendoza en el cierre del grupo B de la Copa de la Liga 2024 con la necesidad de ganar para avanzar a los cuartos de final. El encuentro, tomado como una nueva “final”, está programado para las 19.30 en la Bombonera y se transmitirá en vivo por TNT Sports.

El elenco xeneize, tras la derrota por 1 a 0 contra Estudiantes de La Plata el viernes pasado en la continuidad del encuentro que se suspendió en su momento por el desvanecimiento de Javier Altamirano, quedó quinto en su zona con 22 puntos producto de seis victorias, cuatro empates y tres caídas y necesita imponerse contra el Tomba para avanzar a los playoffs.

Siempre a puro movimiento, Diego Martínez AIZAR RALDES - AFP

Depende de sí mismo porque Lanús y el Pincha, que están por encima suyo en la clasificación, se enfrentan el mismo día y a la misma hora. También jugarán en la definición del grupo Belgrano vs. Racing y Defensa y Justicia vs. Newell’s, pero el resultado de esos encuentros no modifica el panorama del conjunto xeneize, que dispuso de una deslucida tarea en La Plata. Y preocupó a todos.

En ese contexto, el DT Diego Martínez dispondrá de lo mejor que tiene a excepción de Lautaro Blanco porque fue expulsado contra Estudiantes y tiene que cumplir una fecha de sanción. La posibilidad de que sea titular Frank Fabra (de buen presente en los pocos minutos que actúa, aunque “condenado” por su expulsión en la derrota en la final de la Copa Libertadores), parece desvanecerse en las últimas horas. Sergio Romero, más allá del error que posibilitó el gol del León, seguirá en el arco y tiene un lugar asegurado Luis Advíncula, Marcos Rojo, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón y Edinson Cavani serían de la partida. En el último entrenamiento, el DT dispuso de una inesperada formación, sobre todo, por la hipótesis de la salida de Langoni, que pasa de explosivas tareas a actuaciones de bajo vuelo.

El equipo que dispuso en la última práctica tuvo a estos jugadores: Romero; Advíncula, Lema, Rojo y Saracchi (le ganaría la pulseada a Fabra), Pol Fernández (genera rechazo en parte de los hinchas), Medina, Equi Fernández y Zenón; Merentiel y Cavani.

Si no hay cambios bruscos de último momento, Saracchi entrará por Blanco y Merentiel por Langoni. Nicolás Valentini no fue citado porque ante la no renovación de su contrato el club decidió que no sea tenido en cuenta. Habrá que esperar para saber si es una decisión definitiva o se trata del mientras tanto. El elenco mendocino ya está clasificado para los cuartos de final como líder del grupo. Es más: fue el primero que consiguió el tan ansiado boleto.

📋 Los jugadores convocados por Daniel Oldrá para enfrentar a Boca Juniors en la #CopaSurFinanzas 💪💪#VamosTomba 🔵⚪️ pic.twitter.com/qpjnQlhQL0 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) April 15, 2024

Más allá del resultado que consiga en la Ribera, quedará primero y enfrentará en la próxima instancia al cuarto de la zona A. Aún con este favorable panorama, el entrenador Daniel Oldrá dejó en claro que no guardará a casi ningún futbolista y que buscará una victoria para, sobre todo, dejar fuera de competencia a Boca por lo que significa como rival en las instancias decisivas. “La idea es tratar de ir con lo mejor, con mayoría de titulares. No vamos a regalar nada. Sabemos que los puntos son fundamentales para el próximo torneo. Por ahí uno o dos podemos llegar a guardar, pero la mayoría van a ser titulares. Nos conviene eliminar a Boca de los playoffs porque están acostumbrados a ese tipo de partidos”, sostuvo, días atrás.

En una charla con TyC Sports, Oldrá fue más específico en referencia a la postura que tomará en la Bombonera. “Esperando el partido super importante para mañana. Sabemos lo que significa Boca”, comentó y fue más allá: “Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo. Boca está acostumbrado a estos partidos súper importantes, un equipo que siempre tiene estas presiones. Sabemos que tiene jugadores de mucha jerarquía, tiene un gran entrenador y no son fáciles. Para nosotros, a pesar de que estamos clasificados, también termina siendo medio incómodo porque hay muchas suspicacias. A veces creen que este partido se va a entregar y no, los puntos sirven y nosotros también tenemos que llegar bien a los partidos finales, porque van a ser fundamentales para el futuro nuestro también”, advirtió con energía.

Merentiel reemplazaría a Langoni Walter Manuel Cortina

“¿Las suspicacias? Las tomo como son, nosotros venimos a demostrar que somos un equipo serio durante todo un año y vamos a intentar mañana poner lo mejor y tratar de hacer un gran partido. Con las aspiraciones de siempre, de poder ganar, porque eso también como grupo y como equipo nos va fortalecer para lo que viene”, fue el lógico análisis. El equipo probable: Petroli; Arce, Barrios, Rasmussen y Pereyra; Leyes, Poggi y López Muñoz; Altamira y Badaloni; Cejas.

