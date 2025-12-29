Claudio Ubeda 2026: la apuesta de Riquelme por otro técnico imprevisto y con poco margen de error

Claudio Ubeda será el técnico de Boca en 2026. Lo dice la televisión, lo repite la radio, lo amplifican las redes. El entrenador que reemplazó a Miguel Russo, que clasificó al equipo a la Copa Libertadores y que pareció cavar su propia fosa en la semifinal del Apertura ante Racing, con aquel cambio de Exequiel Zeballos que puso en jaque su continuidad, fue finalmente ratificado para comenzar la pretemporada este viernes.

El subrelato, como casi siempre en Boca, está en lo que no se ve: en lo complejo que será sostener a Ubeda después del desgaste de las últimas tres semanas, de las encuestas entre hinchas con saldo ampliamente negativo y del manejo cambiante de la dirigencia, que lo mantuvo en duda hasta último momento y recién lo confirmó a días del inicio de los trabajos, con el mercado de pases ya en marcha y las altas y bajas definidas, en buena parte, sin su intervención directa.

Ubeda saluda a Zeballos, luego de reemplazarlo ante Racing Fotobaires

Los antecedentes explican parte del contexto. En la gestión de Juan Román Riquelme al frente del fútbol del club hubo pocos entrenadores con recorrido y casi que despreció su figura: con la excepción de Miguel Russo y Jorge Almirón, el resto fueron entrenadores con escasa espalda. Sebastián Battaglia apenas había dirigido un puñado de partidos en Almagro, en la Primera Nacional; Hugo Ibarra debutó como DT en Boca; Diego Martínez tuvo su primera experiencia en un grande; y Fernando Gago, si bien venía de un correcto paso por Racing, llegó con el público dividido y a partir de una sugerencia del Consejo de Fútbol, más que por una decisión directa de Riquelme, quien por entonces prefería a Mariano Herrón, su histórico ladero en el palco y actual técnico de la Reserva campeona.

Aunque hubo otros nombres en carpeta, Riquelme optó por Ubeda ALEJANDRO PAGNI� - AFP�

Esta vez, la definición se estiró más de lo habitual. Porque si bien a Ubeda le tocó asumir en un contexto adverso, tras el fallecimiento de Russo y con la doble misión de clasificar a la Copa y volver a gritar campeón después de tres años. El entrenador cumplió el primer objetivo la tarde en que Boca venció a River en la Bombonera, pero se quedó sin respuestas en la recta decisiva del torneo. Ante Racing, un rival de peso, se lo vio falto de reacción desde el banco: decidió la salida de Zeballos, el mejor jugador del equipo, alegando un supuesto cansancio que el entorno del delantero desmintió, y la derrota lo dejó en la cuerda floja cuando ya tenía parte de la pretemporada planificada. Las dudas no fueron solo externas. También existieron puertas adentro: Marcelo Delgado, manager del plantel y excompañero de Ubeda en Racing y Rosario Central, reconoció públicamente que el técnico estaba bajo observación y que todo dependía de una charla con Riquelme.

El presidente valoró la mejora del equipo en el tramo final del campeonato, el buen vínculo del DT con el plantel y su perfil compatible con el proyecto del club: Ubeda manda en la cancha, pero el mercado lo gestiona la dirigencia. De hecho, Boca ya avanzó en la contratación de algunos futbolistas, como el delantero colombiano Marino Hinestroza, campeón con Atlético Nacional, y el defensor de San Lorenzo Gastón Hernández, dos nombres que ya estaban en carpeta desde al menos dos mercados anteriores. En paralelo, la dirigencia consultó a los referentes del plantel para conocer su parecer, en especial tras la reacción de Leandro Paredes luego de la polémica salida de Zeballos ante Racing, cuando, de cara al banco, abrió ampulosamente los brazos con cara de pocos amigos. Los jugadores dieron el visto bueno y Riquelme terminó inclinándose por Ubeda, que en principio continuará con su cuerpo técnico actual, con Juvenal Rodríguez como ayudante y sin sumar nuevos asistentes, algo que se había evaluado cuando se intentó incorporar a un auxiliar que ya trabajara dentro de la estructura del club.

Ubeda clasificó a Boca a la Libertadores, pero quedó en deuda en el cruce clave ante Racing Manuel Cortina

En el medio, claro, hubo sondeos por otros entrenadores. Sin que trascendieran nombres, desde Ezeiza dejaron trascender que Ubeda no era el único candidato y que competía mano a mano con otro DT cuyo nombre se mantuvo bajo siete llaves. Durante ese tiempo, el Sifón optó por el silencio. Intentó abstraerse, enfocarse en cuestiones personales -como el cumpleaños de 15 de una de sus hijas- y esperar el llamado de Riquelme que confirmara su continuidad. En Boca no aseguran que ese contacto haya existido, aunque dan por hecho que cumplirá su contrato, que vence a mediados de 2026, al igual que el del resto del cuerpo técnico heredado de Russo. Por eso, no se descarta que no haya anuncio oficial: en los papeles, se trataría simplemente de una continuidad. Probablemente, desde el club se buscará instalar que Ubeda nunca estuvo en duda y que el respaldo fue total, aunque lo cierto es que el técnico caminó por la cornisa y que, tras aquella reunión posterior a la caída con la Academia, en la que agradeció al plantel el esfuerzo realizado, el DT se enteró por los medios de que su futuro era una incógnita.

El debut de Boca en 2026 está previsto para el fin de semana del 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra por la primera fecha del Apertura. Antes podría disputar un amistoso a puertas abiertas y el cruce por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, equipo del Federal A, que aparece como una buena oportunidad para arrancar el año con el pie derecho y llegar en alza al inicio del torneo.

Boca volverá al trabajo este viernes, en Ezeiza

Para Ubeda será, sin dudas, el mayor desafío de su carrera. En Argentina condujo a Huracán, Independiente Rivadavia y Boca Unidos, además de tener dos interinatos en Racing. Luego se sumó al cuerpo técnico de Russo tras su salida de Boca, en 2022, cuando el entrenador necesitaba un ayudante que hablara inglés para dirigir al Al Nassr de Arabia Saudita, y desde entonces lo acompañó en Rosario Central, San Lorenzo y nuevamente en Boca. Esta será, entonces, su primera gran experiencia como técnico ratificado. En marzo conocerá los rivales de la Copa Libertadores, cuya fase de grupos comenzará el 7 de abril, cuando el Clausura argentino ya haya disputado once fechas.

Para entonces, parte de su historia ya estará escrita. El tiempo dirá si el respaldo alcanza para sostenerlo en caso de que reaparezcan las urgencias.