Cuántas estrellas podría sumar Boca tras consagrarse como Campeón de Liga 2026

Tres años, ocho meses y seis días de angustia se acabaron con la corona que lo ubica como el Campeón de Liga 2026. Quizá no era el título que más deseaba, pero lo necesitaba, porque de la mano de esa conquista a Boca se le abrió una puerta para intentar conseguir varios trofeos más antes del cierre de fin de año. Un calendario exigente, pero que lo ubica en un lugar de privilegio y que le permite sentirse el mejor equipo del fútbol doméstico, incluso, con su clasificación a la Copa Libertadores 2027 asegurada.

Son dos meses de alta exigencia para el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, en los que tiene cuatro coronas por delante: la final de la Copa Sudamericana, las semifinales de la Copa Argentina, los playoffs del Torneo Clausura y, dependiendo de cómo resulte este raid, podría disputar el Trofeo de Campeones. Ahora bien, con un buen desempeño en todas estas definiciones, Boca podría aspirar a conseguir ocho títulos en total.

La consagración como Campeón de la Liga le abrió a Boca una puerta para sumar más estrellas a su escudo. Manuel Cortina

La primera parada la tendrá en la Copa Argentina, ya que el fin de semana próximo, el sábado 14, a las 19, se enfrentará ante Banfield, en Mendoza, por la semifinal. En el caso de superar esta llave podría enfrentarse a Platense, en la final, el 2 de diciembre próximo, sin escenario ni horario definidos. Un triunfo en esta copa le abriría a Boca el camino hacia la Supercopa Argentina, sin fecha programada.

En el medio de esta vorágine, Boca deberá concentrarse también en la definición de la Copa Sudamericana, ya que el 21 de noviembre próximo deberá viajar a Barranquilla para enfrentarse con Atlético Mineiro, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. ese resultado habilitaría a Boca a disputar la Recopa Sudamericana frente al ganador de la Copa Libertadores (que disputarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras), en lo que sería un nuevo compromiso internacional ya en 2027, con fechas establecidas, 17 de febrero será el partido de ida y la revancha se disputará el 24 de febrero.

Pero también el conjunto de Arruabarrena tiene en su horizonte el torneo Clausura que le presenta como primer desafío medirse con Independiente Rivadavia, de Mendoza, el 25 de noviembre, a sólo cuatro días de la final de la Sudamericana. En el caso de imponerse en ese duelo, el equipo volvería a jugar los cuartos de final el 29 de noviembre y si avanza, la semifinal se disputaría el 6 de diciembre. Una posible definición lo obligaría a jugar el 12 de diciembre, en La Plata.

Si todo resulta como Boca pretende y se queda con el Clausura, también se le abre una ventana hacia otra posible estrella, ya que accedería a disputar el Trofeo de Campeones ante Belgrano, el ganador del Torneo Apertura. Ese partido está programado para el 19 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Pero no se detiene ahí el escenario de posibles coronas para Boca, porque el ganador de esa final accedería, además, a la Supercopa Argentina, que mediría al campeón de la Copa Argentina. Es decir, al conjunto xeneize se le presenta un escenario en los que podría disputar hasta ocho partidos en los próximos 41 días si logra llegar a la instancia final en todas las competencias.

Ahora bien, en 2027, se abre otra definición, porque en la última reunión de la AFA, se determinó la Recopa de Campeones, la levante el ganador de un triangular que se realizará entre los vencedores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. No fue resuelta todavía la fecha de esta definición, aunque se cree que podría ser a mediados del año próximo.