Dolor en el Mundo Boca: falleció Oscar Cacho Laudonio, el “Loco Banderita” a los 84 años

Es un día de luto para el Mundo Boca. Oscar Cacho Laudonio, el histórico “Loco Banderita” falleció este lunes, a los 84 años, producto de una neumonía bilateral severa, agravada por contraer en el último tiempo Covid-19. Venía hace meses luchando con esas dificultades y este lunes se confirmó su partida, también notificada en el twitter oficial de Boca. Un hombre por demás querido en el día a día y, sobre todo, en las jornadas de partido, en cada domingo de torneos locales o miércoles de Copa Libertadores.

Cacho Laudonio, hermano de Abel Laudonio, el campeón argentino welter que falleció en 2014, le contó hace unos años a LA NACION: “Entré en Boca en 1985 como control de entradas, y en el 91 pasé a ser seguridad en la utilería”. Uno tiempo después comenzó el ritual en la Bombonera: anunciarle a la gente el ingreso del equipo en la cancha.

Boca Juniors despide con afecto a Oscar Laudonio, colaborador y un personaje entrañable de la vida del club, y acompaña a sus familiares y amigos en este triste momento. — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 22, 2021

Primero fue a la Bombonera con una bandera. Luego comenzó a sumarle trajes de colores a su show en la salida del vestuario de los jugadores y después hasta le agregó luces en los trajes y la galera que usó siempre: “Tengo el trabajo que todos quisieran tener: darle la bienvenida a tu equipo de fútbol. ¡Si hasta Amadeo Carrizo me pidió una vez que nunca deje hacer de flamear la bandera de Boca! ¡Y me lo dijo él, que es un símbolo de River!. Me conocen en todo el mundo, soy un caso único”, contó Cacho Laudonio, que ocupó más de una década el cargo oficial de ayudante de utilería.

Muchos años antes de eso, Laudonio fue boxeador aficionado hizo 62 peleas, 23 ganadas por KO y 29 por puntos, 4 perdidas y 6 empates. De profesional realizó 11 peleas, 7 de ellas en Europa, ganando 6 (5 por KO) y perdiendo una.

El boxeo argentino de luto: Falleció Cacho Laudonio, el "Loco Banderita". Como boxeador aficionado hizo 62 peleas, 23 ganadas por KO y 29 por puntos, 4 perdidas y 6 empates. De profesional realizó 11 peleas, 7 de ellas en Europa, ganando 6 (5 por KO) y perdiendo una. 🥊👇 pic.twitter.com/mr4Q9Yi4c2 — Andrés Vázquez (@andrechov) March 22, 2021

Cacho Laudonio, un símbolo para los hinchas de Boca que iban todos los domingos a la Bombonera Prensa Boca

Siempre vivió en Parque Chas. Se calificaba como “murguero de alma”. Tenía tres hijos y dos nietos. Y estuvo con Mary, su esposa, durante más de 50 años: “Es mi estrella del universo, la que me aguanta todo”, contaba el Loco Banderita, un símbolo de la pasión xeneize.

Laudonio fue un ícono eterno entre los hinchas que solían ir a la Bombonera, una pincelada de color dentro del mítico estadio y que quedará grabada por siempre en la memoria de aquellos que, por su agite de bandera, comenzaban el clásico cántico de “Boca, mi buen amigo...”.