El “Plan Merentiel”: la estrategia de Arruabarrena para transformarlo en el 9 que necesita Boca

El plan que se trazó el cuerpo técnico de Boca para que Miguel Merentiel pudiese tener el peso específico dentro del área rival pagó con resultados concretos. Y la victoria ante San Pablo por 1-0, por la Copa Sudamericana, con una conquista del delantero uruguayo, consolida la estrategia de Rodolfo Arruabarrena y compañía para conseguir un 9 en medio de la anemia de centrodelanteros que acompleja a los xeneizes.

“¿Vos viste lo que corre? Se agarra cada calambre, pobre. Miguel (Merentiel) presiona, corre, se esfuerza, juega de espalda, hizo el gol... Es un chico que se adaptó a un puesto que no es el más cómodo para él, lo está haciendo muy bien, nos está dando muchas alegrías y espero que siga por ese mismo camino”. Las palabras de Arruabarrena para explicar lo que el uruguayo le aporta al equipo son parte de la estrategia que se trazó su cuerpo técnico para poder conseguir una pieza necesaria para el ataque de Boca. Es que la ausencia por lesión de Adam Bareiro, la falta de ritmo de Enner Valencia, más la lectura negativa del DT xeneize sobre las posibilidades de Milton Giménez, obligó a su staff de trabajo a pensar una estrategia que les permita tener un goleador.

¡¡LA ARRANCÓ PAREDES Y LA TERMINÓ LA BESTIA!! Merentiel cazó el rebote y mandó la pelota a guardar para marcar el 1-0 de Boca ante San Pablo. ¡Atención a como la dejó pasar el capitán del Xeneize!



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Es por eso que desde hace varias semanas comenzaron a trabajar en acciones específicas con Merentiel para que pueda incorporar que debe convertirse en un faro de área para Boca y que tiene que evitar tirarse hacia los costados del ataque. El DT considera que el uruguayo es un jugador que “entiende tácticamente lo que un equipo necesita”. En ese contexto es que se explican los 11 tantos en lo que va del 2026 e, incluso, que su mejor versión goleadora se esté viendo en los últimos encuentros, ya que marcó cuatro en los últimos seis partidos.

El uruguayo entendió que debía hacer un cambio para lo que necesitaba Boca, porque le costó encontrar estas respuestas a su aporte ofensivo, porque en los primeros 32 partidos del año había anotado solo 7 goles y en 2025, en 45 encuentros entre oficiales y amistosos, convirtió 16 tantos.

¡LA GRIPE NO LO DEJABA NI HABLAR! Miguel Merentiel analizó el triunfo de Boca en la ida ante San Pablo por los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Desde que comenzó a trabajar en la definición y en la posibilidad de reenfocar su energía física en acciones ofensivas más concentradas adentro del área tuvo más claridad y justeza para resolver las situaciones que se le presentaron. Y el gol que le marcó a San Pablo, con un control perfecto y la definición bien ejecutada frente al achique del arquero brasileño Rafael luego del primer rebote, son parte del trabajo que Merentiel realiza bajo las órdenes de Diego Markic y Juan Gobet (analista táctico que se sumó al cuerpo técnico del Vasco durante la experiencia en Al-Rayyan de Qatar), los asistentes principales de Arruabarrena.

Esos acuerdos internos se traducen también en las palabras de Merentiel, que tras el partido con San Pablo reconoció que jugó con algunos grados de fiebre y un estado gripal muy intenso, sin embargo, se negó a quedar afuera del equipo: “Hay que estar, siempre hay que estar a disposición del entrenador. No puedo ni hablar, pero no podía perderme este partido”.

Arruabarrena quedó conforme con el rendimiento de Merentiel Gonzalo Colini - La Nación

Esta reconfiguración en el juego del delantero uruguayo le permite al entrenador xeneize dale más tiempo a Valencia para recuperar su mejor versión, ya que es el único centrodelantero natural con el que cuenta el DT. El ecuatoriano dejó en evidencia en sus últimas apariciones que le demandará más tiempo del pensado ponerse en forma y ritmo. Merentiel tiene 61 goles en su carrera en Boca y que con ese registro alcanzó el cuarto lugar en la lista de extranjeros con más festejos en el club.

En los últimos cuatro años, el atacante charrúa sólo en 2024 no fue el máximo anotador con la camiseta de Boca, ya que en esta campaña Edinson Cavani marcó 20 goles. Pero en 2023 Merentiel fue el más efectivo con 18 tantos, en 2025 estuvo en la cima con 15 y en 2026 ya suma 11.

En este “plan Merentiel” que se puso por delante Arruabarrena, ya está claro que inoculó el mensaje necesario para que el uruguayo entienda que debe ser el goleador de Boca y por eso no duda en decir: “Me gusta jugar de 9, toda mi carrera jugué de 9”.