El provocador gesto de una figura de Riestra hacia el banco de suplentes de Boca: “Están enojados, dicen de todo” .

Boca no tuvo el debut que esperaba en la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo comandado por Rodolfo “el Vasco” Arruabarrena fue goleado por 3 a 0 por un muy efectivo Deportivo Riestra. Cuando faltaban escasos minutos para el final del encuentro, se viralizó una imagen del jugador del conjunto local, Milton Céliz, enfrentando al banco del Xeneize y levantando tres dedos de una de sus manos para provocar a los visitantes.

“Están enojados, dicen de todo, pero es la picardía del partido”, se justificó Céliz cuando un periodista de ESPN le consultó sobre el gesto que había hecho hacia donde estaban los suplentes del conjunto de La Ribera.

ATENCIÓN AL GESTO DE MILTON CÉLIZ CON SU MANO. ¿PARA QUIÉN FUE?



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“También cuando estaba en Barcelona [de Ecuador] se picó un poquito y hoy se reflejaba en eso, pero son cosas del partido y quedan ahí adentro”, se explayó el jugador de Riestra.

"ESTÁN ENOJADOS, DICEN DE TODO... ES LA PICARDÍA DEL PARTIDO..." Milton Céliz habló sobre su gesto (hizo el 3 con los dedos) al banco de Boca durante la goleada 3-0 de Riestra al Xeneize.



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En el encuentro jugado en el estadio Guillermo Laza, el local ganó con tantos de los mediocampistas Braian Sánchez y Antony Alonso y el delantero Alexander Díaz, a los 6, 22 y 37 minutos, respectivamente. Todos los goles fueron durante la primera etapa del partido.

Con el triunfo, el conjunto albinegro se mantuvo en el vigesimoctavo puesto de la tabla anual, con 14 puntos y seis por encima del puesto de descenso, mientras que Boca sumó su primera derrota desde el inicio del segundo ciclo de Arruabarrena y se mantuvo en el quinto puesto de la misma clasificación, con 30 unidades.

Durante la conferencia de prensa, Arruabarrena no ocultó su frustración por la evidente falta de profundidad del equipo y la escasa agresividad ofensiva que exhibió el conjunto xeneize durante casi la totalidad del partido.

Durante la conferencia de prensa, Arruabarrena no ocultó su frustración por la evidente falta de profundidad del equipo y la escasa agresividad ofensiva que exhibió el conjunto xeneize durante casi la totalidad del partido. “Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y, aun así, no les íbamos a poder entrar nunca”, sentenció el DT. “No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa”, agregó.

Sin embargo, el técnico evitó trasladar la responsabilidad al plantel por lo sucedido contra Riestra: “Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos”.

Este jueves, Boca enfrentará a O’Higgins en el partido de vuelta por Copa Sudamericana. El primer partido se lo llevó el conjunto argentino por 1 a 0.